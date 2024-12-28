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В Госдуму внесли проект о наказании за незаконную регистрацию ИП
В Госдуму внесли проект о наказании за незаконную регистрацию ИП - РИА Новости, 28.12.2024
В Госдуму внесли проект о наказании за незаконную регистрацию ИП
Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве ИП, документ... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T06:06:00+03:00
2024-12-28T06:06:00+03:00
2024-12-28T07:50:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве ИП, документ доступен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статьи 173.1 и 173.2 УК, дополнив статьи наказанием за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей. Первая из них устанавливает наказание до пяти лет лишения свободы за образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.Помимо этого, предлагается освобождать от ответственности по статье за способствование раскрытию или расследованию преступления.
https://ria.ru/20241217/kazino-1989725302.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о наказании за незаконную регистрацию ИП
В Госдуму внесли проект о реальном сроке заключения за незаконную регистрацию ИП