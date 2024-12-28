https://ria.ru/20241228/gosduma-1991787100.html

В Госдуму внесли проект о наказании за незаконную регистрацию ИП

В Госдуму внесли проект о наказании за незаконную регистрацию ИП - РИА Новости, 28.12.2024

В Госдуму внесли проект о наказании за незаконную регистрацию ИП

Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве ИП, документ... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T06:06:00+03:00

2024-12-28T06:06:00+03:00

2024-12-28T07:50:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве ИП, документ доступен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статьи 173.1 и 173.2 УК, дополнив статьи наказанием за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей. Первая из них устанавливает наказание до пяти лет лишения свободы за образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.Помимо этого, предлагается освобождать от ответственности по статье за способствование раскрытию или расследованию преступления.

https://ria.ru/20241217/kazino-1989725302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, госдума рф