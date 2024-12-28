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В Госдуму внесли проект о наказании за незаконную регистрацию ИП - РИА Новости, 28.12.2024
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06:06 28.12.2024 (обновлено: 07:50 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/gosduma-1991787100.html
В Госдуму внесли проект о наказании за незаконную регистрацию ИП
В Госдуму внесли проект о наказании за незаконную регистрацию ИП - РИА Новости, 28.12.2024
В Госдуму внесли проект о наказании за незаконную регистрацию ИП
Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве ИП, документ... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T06:06:00+03:00
2024-12-28T07:50:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве ИП, документ доступен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статьи 173.1 и 173.2 УК, дополнив статьи наказанием за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей. Первая из них устанавливает наказание до пяти лет лишения свободы за образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.Помимо этого, предлагается освобождать от ответственности по статье за способствование раскрытию или расследованию преступления.
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Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о наказании за незаконную регистрацию ИП

В Госдуму внесли проект о реальном сроке заключения за незаконную регистрацию ИП

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве ИП, документ доступен в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в статьи 173.1 и 173.2 УК, дополнив статьи наказанием за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей. Первая из них устанавливает наказание до пяти лет лишения свободы за образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Помимо этого, предлагается освобождать от ответственности по статье за способствование раскрытию или расследованию преступления.
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