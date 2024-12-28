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В Горловке два человека пострадали При сбросе боеприпаса с украинского БПЛА - РИА Новости, 28.12.2024
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01:50 28.12.2024 (обновлено: 02:05 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/gorlovka-1991779586.html
В Горловке два человека пострадали При сбросе боеприпаса с украинского БПЛА
В Горловке два человека пострадали При сбросе боеприпаса с украинского БПЛА - РИА Новости, 28.12.2024
В Горловке два человека пострадали При сбросе боеприпаса с украинского БПЛА
Двое мирных жителей Горловки пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T01:50:00+03:00
2024-12-28T02:05:00+03:00
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Двое мирных жителей Горловки пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на автомобиль ранены двое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении мэра города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241228/obstrely-1991778457.html
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в мире, горловка, украина, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
В мире, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке два человека пострадали При сбросе боеприпаса с украинского БПЛА

Мэр Приходько: 2 человека пострадали при сбросе боеприпаса с БПЛА ВСУ в Горловке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Двое мирных жителей Горловки пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на автомобиль ранены двое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении мэра города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаУкраинаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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