https://ria.ru/20241228/gorlovka-1991779586.html

В Горловке два человека пострадали При сбросе боеприпаса с украинского БПЛА

В Горловке два человека пострадали При сбросе боеприпаса с украинского БПЛА - РИА Новости, 28.12.2024

В Горловке два человека пострадали При сбросе боеприпаса с украинского БПЛА

Двое мирных жителей Горловки пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T01:50:00+03:00

2024-12-28T01:50:00+03:00

2024-12-28T02:05:00+03:00

в мире

горловка

украина

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg

ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Двое мирных жителей Горловки пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на автомобиль ранены двое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении мэра города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241228/obstrely-1991778457.html

горловка

украина

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, украина, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол