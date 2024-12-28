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"Газпром" с нового года прекратит поставки газа в Молдавию

"Газпром" с нового года прекратит поставки газа в Молдавию - РИА Новости, 28.12.2024

"Газпром" с нового года прекратит поставки газа в Молдавию

С 1 января "Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза", сообщила российская компания в Telegram-канале. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T17:07:00+03:00

2024-12-28T17:07:00+03:00

2024-12-28T18:19:00+03:00

экономика

молдавия

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молдовагаз

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. С 1 января "Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза", сообщила российская компания в Telegram-канале."На основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО "Газпром" с 8:00 мск 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до нуля кубометров в сутки", — говорится в публикации.В "Газпроме" пояснили, что из-за отказа молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа направили в "Молдовагаз" уведомление, в котором напомнили, что молдавская сторона регулярно не исполняет свои платежные обязательства и это — существенное нарушение условий действующего контракта.Ограничение будет действовать до тех пор, пока "Газпром" письменно не уведомит "Молдовагаз" об ином.При этом компания подчеркнула, что оставляет за собой все права, включая право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с "Молдовагаза" возмещения всех убытков и уплаты штрафов за неисполнение обязательств по контракту.В октябре 2021 года "Газпром" и "Молдовагаз" после длительных переговоров подписали новый пятилетний контракт. Российская компания тогда заявляла, что соглашение заключено практически на условиях молдавской стороны, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей и проведения аудита долгов "Молдовагаза". Контракт пока действует, но поставки ограничены до 5,7 миллиона кубометров. Этот газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а Молдавия пользуется топливом из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023-го глава молдавского Минэнерго республики Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", а еще 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Таким образом, Кишинев предложил выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. Российская компания не согласилась с этими утверждениями и заявила, что аудит проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга.Кроме того, 31 декабря истекает договор о транзите российского газа в Европу через Украину. И в Москве, и в Киеве заявляли, что продлеваться он не будет. Как сообщили власти Молдавии, "Газпром" предложил Кишиневу самостоятельно вести переговоры. В молдавском Минэнерго сообщали, что будут искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике.

https://ria.ru/20241227/moldavija-1991738626.html

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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз