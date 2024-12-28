Жителей Приднестровья предупредили о возможных отключениях газа
Жителей Приднестровья предупредили о возможных отключениях газа с 28 декабря
Газопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Компания "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" предупредила о возможных временных отключениях газоснабжения с 28 декабря в случае сокращения или прекращения поставок газа на территорию Приднестровья.
Отключение не затронет "объекты агропромышленного комплекса, котельные для социальных учреждений, объекты общественного питания и торговли продуктами питания в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице, Каменке, Дубоссарах, Григориополе, Слободзее, Днестровске, при соблюдении условий: объект не связан с подачей газа другим потребителям; объект расположен в городе (не в сельской местности)", - говорится в сообщении компании.
Украинский транзит — теперь проблема Европы
19 декабря, 08:00
Газ для других коммерческих нужд не будет поставляться. С 1 января будут отключены физические лица. Исключения составят только многоквартирные дома, куда газ будет поставляться только для приготовления пищи, уточняется в сообщении.
В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с риском прекращения поставок российского газа. Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор.
Штаты добились своего: Европа идет под украинский газовый нож
26 декабря, 08:00