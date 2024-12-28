https://ria.ru/20241228/fsb-1991793329.html

ФСБ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны и военного блогера

ФСБ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны и военного блогера - РИА Новости, 28.12.2024

ФСБ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны и военного блогера

Силовики задержали россиянина, который по заданию украинской разведки готовил теракты против высокопоставленного офицера и военного блогера, пишущего о боевых... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T08:46:00+03:00

2024-12-28T08:46:00+03:00

2024-12-28T09:18:00+03:00

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Силовики задержали россиянина, который по заданию украинской разведки готовил теракты против высокопоставленного офицера и военного блогера, пишущего о боевых действиях на Украине, сообщила пресс-служба ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращены террористические акты, планировавшиеся украинскими спецслужбами в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и военного блогера, освещающего события специальной военной операции", — говорится в релизе.По данным ведомства, гражданин России через мессенджер Telegram установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, представившимся именем Андрей. По команде куратора он забрал из тайника в Подмосковье самодельную бомбу в полимерном корпусе с магнитным креплением и поражающими элементами в виде шариков. Бомба была замаскирована под переносную музыкальную колонку, ее мощность составляла около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте.В ФСБ отметили, что задержанный сотрудничает со следствием. На допросе он рассказал, что должен был заложить бомбу под машину известного блогера или под ворота его дома. Но эту операцию отменили, поскольку исполнитель заболел. Взрывное устройство он хранил у себя в мастерской.Затем он получил другое задание: найти в Москве машину высокопоставленного военнослужащего. В дальнейшем планировалось заминировать ее и устроить дистанционный подрыв.Расследование продолжается.

https://ria.ru/20241227/terakt-1991644185.html

https://ria.ru/20241226/fsb-1991385801.html

россия

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Кадры с украинским агентом, планировавшим подрыв военного блогера и офицера Минобороны Задержанный украинский агент рассказал, где находилась бомба для планировавшегося подрыва военного блогера и офицера Минобороны, свидетельствует видео ФСБ. 2024-12-28T08:46 true PT2M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, московская область (подмосковье)