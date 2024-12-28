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FlyDubai сократила срок ограничения полетов из Сочи и Минвод в Дубай - РИА Новости, 28.12.2024
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11:59 28.12.2024 (обновлено: 12:10 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/flydubai--1991823461.html
FlyDubai сократила срок ограничения полетов из Сочи и Минвод в Дубай
FlyDubai сократила срок ограничения полетов из Сочи и Минвод в Дубай - РИА Новости, 28.12.2024
FlyDubai сократила срок ограничения полетов из Сочи и Минвод в Дубай
Авиакомпания flydubai сократила срок ограничения полетов из Сочи и Минеральных Вод в Дубай и поставила два дополнительных рейса в Москву на 30 и 31 декабря,... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:59:00+03:00
2024-12-28T12:10:00+03:00
сочи
flydubai
ассоциация туроператоров россии (атор)
москва
дубай
минеральные воды
артур мурадян
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Авиакомпания flydubai сократила срок ограничения полетов из Сочи и Минеральных Вод в Дубай и поставила два дополнительных рейса в Москву на 30 и 31 декабря, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.Накануне в АТОР сообщили, что flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минеральных Вод в период с 28 декабря по 5 января. Уточнялось, что российские туроператоры стараются минимизировать негативные последствия для туристов и ищут варианты, как им добраться до этого популярного курорта ОАЭ."Авиакомпания flydubai внесла корректировки в свое решение по ограничению полетов, сократив период до 2 января 2025 года для Сочи и до 3 января для Минвод, а не до 5 января как ранее. Это позволило снять критическую нагрузку на направлении, так как очень значительный объем вылетов приходится именно на даты после 2 января. flydubai также организовала два дополнительных рейса Дубай - Москва - Дубай для вывоза пассажиров на 30 и 31 декабря. Так что ситуация с возвратами тоже налаживается", - сказал Мурадян.Он отметил, что туристы спокойно отнеслись к изменениям и предложенным заменам. "Туроператоры за вчерашний вечер проделали в этом плане огромную работу", - подчеркнул эксперт."Отдельно хочется выразить признательность flydubai, которая находится в тесном контакте со всеми партнерами, а также оперативно производит замену билетов на ближайшие города вылетов без какой-либо доплаты. Словом, ситуация не столь критичная, как могло показаться, и все решается в рабочем режиме", - добавил Мурадян.
https://ria.ru/20241227/polety-1991624273.html
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сочи, flydubai, ассоциация туроператоров россии (атор), москва, дубай, минеральные воды, артур мурадян, в мире
Сочи, Flydubai, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Москва, Дубай, Минеральные Воды, Артур Мурадян, В мире
FlyDubai сократила срок ограничения полетов из Сочи и Минвод в Дубай

FlyDubai поставила два допрейса в Москву на 30 и 31 декабря

© iStock.com / AneeseПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© iStock.com / Aneese
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Авиакомпания flydubai сократила срок ограничения полетов из Сочи и Минеральных Вод в Дубай и поставила два дополнительных рейса в Москву на 30 и 31 декабря, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Накануне в АТОР сообщили, что flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минеральных Вод в период с 28 декабря по 5 января. Уточнялось, что российские туроператоры стараются минимизировать негативные последствия для туристов и ищут варианты, как им добраться до этого популярного курорта ОАЭ.
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"Авиакомпания flydubai внесла корректировки в свое решение по ограничению полетов, сократив период до 2 января 2025 года для Сочи и до 3 января для Минвод, а не до 5 января как ранее. Это позволило снять критическую нагрузку на направлении, так как очень значительный объем вылетов приходится именно на даты после 2 января. flydubai также организовала два дополнительных рейса Дубай - Москва - Дубай для вывоза пассажиров на 30 и 31 декабря. Так что ситуация с возвратами тоже налаживается", - сказал Мурадян.
Он отметил, что туристы спокойно отнеслись к изменениям и предложенным заменам. "Туроператоры за вчерашний вечер проделали в этом плане огромную работу", - подчеркнул эксперт.
"Отдельно хочется выразить признательность flydubai, которая находится в тесном контакте со всеми партнерами, а также оперативно производит замену билетов на ближайшие города вылетов без какой-либо доплаты. Словом, ситуация не столь критичная, как могло показаться, и все решается в рабочем режиме", - добавил Мурадян.
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