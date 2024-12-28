https://ria.ru/20241228/flot-1991710574.html

"За несколько недель". НАТО готовится потопить весь Черноморский флот

"За несколько недель". НАТО готовится потопить весь Черноморский флот - РИА Новости, 28.12.2024

"За несколько недель". НАТО готовится потопить весь Черноморский флот

В Североатлантическом альянсе планируют создать флот безэкипажных катеров. Официальная цель — "защита подводной инфраструктуры на Балтике и в Средиземноморье"... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T08:00:00+03:00

2024-12-28T08:00:00+03:00

2024-12-28T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Давид Нармания. В Североатлантическом альянсе планируют создать флот безэкипажных катеров. Официальная цель — "защита подводной инфраструктуры на Балтике и в Средиземноморье". О том, что вынудило принять такое решение и как его собираются исполнять, — в материале РИА Новости.На дне морскомПодводные коммуникации между западными странами все чаще сталкиваются с неожиданными проблемами. В октябре прошлого года повреждения получил газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию. Вместе с трубой пострадали и два кабеля связи Estlink 1 и Estlink 2. По данным СМИ, их зацепили якорем. Хельсинки и Таллин продолжают расследование.Месяц назад сообщили о разрыве C-Lion1 между Финляндией и Германией. Это единственный финский кабель, который шел напрямую в Центральную Европу. И буквально на следующий день порвался кабель, проложенный из Литвы в Швецию.Наконец, на этой неделе стало известно о проблемах с еще тремя подводными кабелями в Балтийском море. В их числе вновь оказался многострадальный Estlink 2. В Хельсинки считают, что виноват Eagle S — судно, как утверждает финская таможня, из так называемого теневого флота, якобы используемого для перевозки российских энергоресурсов. Ходит под флагом Коморских Островов.Удобный поводВ НАТО воспользовались этими инцидентами как поводом для создания полноценного флота безэкипажных катеров. Официально — чтобы круглосуточно мониторить ситуацию на воде и в глубине.Саму концепцию сравнивают с камерами наружного наблюдения на уличных фонарях в неблагополучных районах."Существует технология, позволяющая организовать подобное с помощью беспилотников", — приводит американское издание Defense News слова адмирала Пьера Вандье, отвечающего за инновации во всем альянсе.По словам Вандье, на первом этапе надо обеспечить наблюдение на поверхности, а затем и под водой. Вот только ссылается адмирал на опыт специального подразделения ВМС США Task Force 59.Этот отряд создали в 2021-м. Занимается интеграцией беспилотных систем и искусственного интеллекта в зоне операций 5-го флота Соединенных Штатов. Базируется на Бахрейне. Всего, как отмечается на сайте ВМС США, у Task Force 59 — 23 различные беспилотные системы.И далеко не всегда их задачи ограничиваются разведкой. Например, в начале ноября во время учений Digital Talon отряд отрабатывал дистанционный запуск барражирующего боеприпаса в море. Год назад тоже были маневры, где испытывали не разведывательные, а боевые аппараты.Совершенно непонятно, как именно опыт этого подразделения поможет защитить подводные коммуникации от якорей. Но Вандье это не смущает. По его словам, цель — запустить флот БЭКов до следующего саммита НАТО, который пройдет в Нидерландах в июне.Спуск на глубинуСреди тех, кто рвется помочь Вандье, — корпорация L3Harris Technologes, 11-я (и шестая в США) в рейтинге SIPRI по обороту среди производителей оружия. Доход в 2023-м — 14,8 миллиарда долларов.В частности, два ее надводных БЭКа Arabian Fox уже применяет Task Force 59. Испытали и подводный беспилотник. Его выпустили в море и подняли обратно на борт через торпедный аппарат подводной лодки. Причем, как уточнил глава корпорации Джон Рэмбо, на изготовление такого дрона требуется всего несколько недель.Он также отмечает, что по сравнению с боевыми кораблями стоимость БЭКов и подводных беспилотников выглядит статистической погрешностью — настолько дешево они обойдутся бюджету. Однако, по его словам, пока Пентагон не закупает их продукцию, несмотря на положительные отзывы военного руководства.Угроза подводным коммуникациям для НАТО — лишь повод, это очевидно. Безэкипажные катера активно применяют и ВСУ, и хуситы в Красном море. И если противостояние у берегов Аравийского полуострова дает альянсу бесценный опыт противодействия этому оружию, то украинский конфликт стал для США и их союзников удобной возможностью самим убедиться в эффективности БЭКов.Риск того, что подводные дроны могут атаковать российские корабли в Черном море, очень велик. И конечно, это оружие способно разрушать морские коммуникации.

https://ria.ru/20241227/rakety-1991293622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, сша, вооруженные силы украины, финляндия, нато, министерство обороны сша