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Во Франции назвали цель фейков о северокорейских солдатах на Украине - РИА Новости, 28.12.2024
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20:02 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/feyki-1991922549.html
Во Франции назвали цель фейков о северокорейских солдатах на Украине
Во Франции назвали цель фейков о северокорейских солдатах на Украине - РИА Новости, 28.12.2024
Во Франции назвали цель фейков о северокорейских солдатах на Украине
Фейковые новости о якобы присутствии тысяч северокорейских солдат на Украине, вероятно, преследуют единственную цель – помешать мирным переговорам, заявил в... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T20:02:00+03:00
2024-12-28T20:02:00+03:00
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ПАРИЖ, 28 дек - РИА Новости. Фейковые новости о якобы присутствии тысяч северокорейских солдат на Украине, вероятно, преследуют единственную цель – помешать мирным переговорам, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Единственной целью фейков о "тысячах северокорейских солдат" на Украине, видимо, является помешать мирным переговорам, в тот момент, когда Словакия выступает с предложениями, когда Трамп приносит с собой мир", - написал Филиппо в соцсети X. По его словам, это один из способов для "безумцев" из НАТО, ЕС и "их марионетки Зеленского" продолжать требовать деньги и оружие для подогревания "очага войны и коррупции", которым является Украина, а также чтобы расширить масштаб конфликта, вовлекая в него западные армии. Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
https://ria.ru/20241216/peskov-1989418296.html
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в мире, россия, украина, словакия, флориан филиппо, владимир путин, ольга скабеева, патриот, нато, евросоюз, франция
В мире, Россия, Украина, Словакия, Флориан Филиппо, Владимир Путин, Ольга Скабеева, Патриот, НАТО, Евросоюз, Франция
Во Франции назвали цель фейков о северокорейских солдатах на Украине

Филиппо: фейками о тысячах солдат КНДР на Украине хотят помешать переговорам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий КНДР
Военнослужащий КНДР - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий КНДР. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 дек - РИА Новости. Фейковые новости о якобы присутствии тысяч северокорейских солдат на Украине, вероятно, преследуют единственную цель – помешать мирным переговорам, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Единственной целью фейков о "тысячах северокорейских солдат" на Украине, видимо, является помешать мирным переговорам, в тот момент, когда Словакия выступает с предложениями, когда Трамп приносит с собой мир", - написал Филиппо в соцсети X.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Песков переадресовал вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР
16 декабря, 13:02
По его словам, это один из способов для "безумцев" из НАТО, ЕС и "их марионетки Зеленского" продолжать требовать деньги и оружие для подогревания "очага войны и коррупции", которым является Украина, а также чтобы расширить масштаб конфликта, вовлекая в него западные армии.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Запад испугался "северокорейского десанта" на Украине
19 октября, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСловакияФлориан ФилиппоВладимир ПутинОльга СкабееваПатриотНАТОЕвросоюзФранция
 
 
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