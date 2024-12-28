https://ria.ru/20241228/feyki-1991922549.html

Во Франции назвали цель фейков о северокорейских солдатах на Украине

Во Франции назвали цель фейков о северокорейских солдатах на Украине - РИА Новости, 28.12.2024

Во Франции назвали цель фейков о северокорейских солдатах на Украине

Фейковые новости о якобы присутствии тысяч северокорейских солдат на Украине, вероятно, преследуют единственную цель – помешать мирным переговорам, заявил в... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T20:02:00+03:00

2024-12-28T20:02:00+03:00

2024-12-28T20:02:00+03:00

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ПАРИЖ, 28 дек - РИА Новости. Фейковые новости о якобы присутствии тысяч северокорейских солдат на Украине, вероятно, преследуют единственную цель – помешать мирным переговорам, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Единственной целью фейков о "тысячах северокорейских солдат" на Украине, видимо, является помешать мирным переговорам, в тот момент, когда Словакия выступает с предложениями, когда Трамп приносит с собой мир", - написал Филиппо в соцсети X. По его словам, это один из способов для "безумцев" из НАТО, ЕС и "их марионетки Зеленского" продолжать требовать деньги и оружие для подогревания "очага войны и коррупции", которым является Украина, а также чтобы расширить масштаб конфликта, вовлекая в него западные армии. Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.

https://ria.ru/20241216/peskov-1989418296.html

https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html

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в мире, россия, украина, словакия, флориан филиппо, владимир путин, ольга скабеева, патриот, нато, евросоюз, франция