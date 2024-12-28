Рейтинг@Mail.ru
В Йошкар-Оле пенсионерка подожгла фейерверки в отделениях почты - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 28.12.2024 (обновлено: 17:15 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/feyerverki-1991886982.html
В Йошкар-Оле пенсионерка подожгла фейерверки в отделениях почты
В Йошкар-Оле пенсионерка подожгла фейерверки в отделениях почты - РИА Новости, 28.12.2024
В Йошкар-Оле пенсионерка подожгла фейерверки в отделениях почты
Полиция задержала женщину, которая по указанию мошенников подожгла фейерверки в двух отделениях почты в Йошкар-Оле, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T16:24:00+03:00
2024-12-28T17:15:00+03:00
происшествия
йошкар-ола
советский
россия
почта россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991899239_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_302e2b5a5b4a21a2567237b94e491abf.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Полиция задержала женщину, которая по указанию мошенников подожгла фейерверки в двух отделениях почты в Йошкар-Оле, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Марий Эл. Неизвестная 27 декабря зажгла фейерверки в помещениях отделений Почты России, расположенных на улицах Строителей и Советской в столице Марий Эл, после чего скрылась. "Полицейскими в кратчайшие сроки правонарушительница была установлена и доставлена в отдел полиции. Ею оказалась 62-летняя йошкаролинка. Предварительно установлено, что 25 декабря она стала жертвой мошенничества и перевела злоумышленникам более 1,7 миллиона рублей, после чего аферисты убедили ее совершить противоправные действия якобы за возврат денежных средств", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Женщина задержана.
https://ria.ru/20241224/serpukhov-1991101296.html
йошкар-ола
советский
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991899239_111:0:1056:709_1920x0_80_0_0_bd17bbd832174c0c5f5cee79566540a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, йошкар-ола, советский , россия, почта россии
Происшествия, Йошкар-Ола, Советский , Россия, Почта России
В Йошкар-Оле пенсионерка подожгла фейерверки в отделениях почты

Лишившаяся денег пенсионерка устроила фейерверк в отделениях почты в Йошкар-Оле

© МВД12/TelegramЖенщина зажгла пиротехнические изделия в почтовом отделении в Марий Эл
Женщина зажгла пиротехнические изделия в почтовом отделении в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© МВД12/Telegram
Женщина зажгла пиротехнические изделия в почтовом отделении в Марий Эл
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Полиция задержала женщину, которая по указанию мошенников подожгла фейерверки в двух отделениях почты в Йошкар-Оле, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Марий Эл.
Неизвестная 27 декабря зажгла фейерверки в помещениях отделений Почты России, расположенных на улицах Строителей и Советской в столице Марий Эл, после чего скрылась.
"Полицейскими в кратчайшие сроки правонарушительница была установлена и доставлена в отдел полиции. Ею оказалась 62-летняя йошкаролинка. Предварительно установлено, что 25 декабря она стала жертвой мошенничества и перевела злоумышленникам более 1,7 миллиона рублей, после чего аферисты убедили ее совершить противоправные действия якобы за возврат денежных средств", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Женщина задержана.
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
В Серпухове женщина подожгла пиротехнику в торговом центре
24 декабря, 20:23
 
ПроисшествияЙошкар-ОлаСоветскийРоссияПочта России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала