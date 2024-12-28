https://ria.ru/20241228/feyerverki-1991886982.html

В Йошкар-Оле пенсионерка подожгла фейерверки в отделениях почты

В Йошкар-Оле пенсионерка подожгла фейерверки в отделениях почты - РИА Новости, 28.12.2024

В Йошкар-Оле пенсионерка подожгла фейерверки в отделениях почты

Полиция задержала женщину, которая по указанию мошенников подожгла фейерверки в двух отделениях почты в Йошкар-Оле, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T16:24:00+03:00

2024-12-28T16:24:00+03:00

2024-12-28T17:15:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Полиция задержала женщину, которая по указанию мошенников подожгла фейерверки в двух отделениях почты в Йошкар-Оле, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Марий Эл. Неизвестная 27 декабря зажгла фейерверки в помещениях отделений Почты России, расположенных на улицах Строителей и Советской в столице Марий Эл, после чего скрылась. "Полицейскими в кратчайшие сроки правонарушительница была установлена и доставлена в отдел полиции. Ею оказалась 62-летняя йошкаролинка. Предварительно установлено, что 25 декабря она стала жертвой мошенничества и перевела злоумышленникам более 1,7 миллиона рублей, после чего аферисты убедили ее совершить противоправные действия якобы за возврат денежных средств", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Женщина задержана.

https://ria.ru/20241224/serpukhov-1991101296.html

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происшествия, йошкар-ола, советский , россия, почта россии