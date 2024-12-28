https://ria.ru/20241228/feyerverki-1991886982.html
В Йошкар-Оле пенсионерка подожгла фейерверки в отделениях почты
В Йошкар-Оле пенсионерка подожгла фейерверки в отделениях почты - РИА Новости, 28.12.2024
В Йошкар-Оле пенсионерка подожгла фейерверки в отделениях почты
Полиция задержала женщину, которая по указанию мошенников подожгла фейерверки в двух отделениях почты в Йошкар-Оле, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T16:24:00+03:00
2024-12-28T16:24:00+03:00
2024-12-28T17:15:00+03:00
происшествия
йошкар-ола
советский
россия
почта россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991899239_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_302e2b5a5b4a21a2567237b94e491abf.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Полиция задержала женщину, которая по указанию мошенников подожгла фейерверки в двух отделениях почты в Йошкар-Оле, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Марий Эл. Неизвестная 27 декабря зажгла фейерверки в помещениях отделений Почты России, расположенных на улицах Строителей и Советской в столице Марий Эл, после чего скрылась. "Полицейскими в кратчайшие сроки правонарушительница была установлена и доставлена в отдел полиции. Ею оказалась 62-летняя йошкаролинка. Предварительно установлено, что 25 декабря она стала жертвой мошенничества и перевела злоумышленникам более 1,7 миллиона рублей, после чего аферисты убедили ее совершить противоправные действия якобы за возврат денежных средств", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Женщина задержана.
https://ria.ru/20241224/serpukhov-1991101296.html
йошкар-ола
советский
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991899239_111:0:1056:709_1920x0_80_0_0_bd17bbd832174c0c5f5cee79566540a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, йошкар-ола, советский , россия, почта россии
Происшествия, Йошкар-Ола, Советский , Россия, Почта России
В Йошкар-Оле пенсионерка подожгла фейерверки в отделениях почты
Лишившаяся денег пенсионерка устроила фейерверк в отделениях почты в Йошкар-Оле