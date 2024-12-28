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В Ростовской области мужчина устроил фейерверк в магазине
В Ростовской области мужчина устроил фейерверк в магазине - РИА Новости, 28.12.2024
В Ростовской области мужчина устроил фейерверк в магазине
Полиция задержала мужчину, который, по их данным, поджег фейерверк в торговом зале одного из магазинов города Шахты Ростовской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T09:35:00+03:00
2024-12-28T09:35:00+03:00
2024-12-28T09:35:00+03:00
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция задержала мужчину, который, по их данным, поджег фейерверк в торговом зале одного из магазинов города Шахты Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД РФ по региону. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в торговом центре в Шахтах диверсант запустил фейерверк. Загорелся стеллаж, но его успели потушить. "В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 57-летнего жителя города Новошахтинска", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что фигуранта доставили в отдел полиции для разбирательства. Стражи порядка выяснили, что гражданин под видом клиента зашел в магазин, где в торговом зале поставил коробку с фейерверком, поджег ее и скрылся. "Мужчина пояснил, что ему поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который убедил его перевести деньги в сумме 500 тысяч рублей на указанный "безопасный счет", а также организовать поджог в одном из магазинов города", - отметили в областном главке МВД. В результате произошедшего никто не пострадал. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991050363.html
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ростовская область, шахты, происшествия
Ростовская область, Шахты, Происшествия
В Ростовской области мужчина устроил фейерверк в магазине
В ростовском городе Шахты мужчина устроил фейерверк в торговом зале магазина
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция задержала мужчину, который, по их данным, поджег фейерверк в торговом зале одного из магазинов города Шахты Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД РФ по региону.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в торговом центре в Шахтах
диверсант запустил фейерверк. Загорелся стеллаж, но его успели потушить.
"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 57-летнего жителя города Новошахтинска", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что фигуранта доставили в отдел полиции для разбирательства.
Стражи порядка выяснили, что гражданин под видом клиента зашел в магазин, где в торговом зале поставил коробку с фейерверком, поджег ее и скрылся.
"Мужчина пояснил, что ему поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который убедил его перевести деньги в сумме 500 тысяч рублей на указанный "безопасный счет", а также организовать поджог в одном из магазинов города", - отметили в областном главке МВД.
В результате произошедшего никто не пострадал. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.