https://ria.ru/20241228/evrosoyuz-1991789380.html

Посол в Бельгии рассказал о реакции общественности на конфликт на Украине

Посол в Бельгии рассказал о реакции общественности на конфликт на Украине - РИА Новости, 28.12.2024

Посол в Бельгии рассказал о реакции общественности на конфликт на Украине

Общественность в Европе осознает негативное влияние конфликта на Украине на экономическое положение и рост стоимости жизни, считает посол России в Бельгии... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T06:59:00+03:00

2024-12-28T06:59:00+03:00

2024-12-28T06:59:00+03:00

в мире

александр токовинин

бельгия

украина

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БРЮССЕЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Общественность в Европе осознает негативное влияние конфликта на Украине на экономическое положение и рост стоимости жизни, считает посол России в Бельгии Александр Токовинин. "Мы видим, что определенные проявления недовольства тем, что происходит, есть на разных этажах восприятия обществом. Это касается и понимания того, что конфронтация с Россией опасна, что она может вести к тяжелейшему и серьезнейшему столкновению между ядерными державами, так как НАТО все дальше продвигается на пути прямого участия в конфликте на Украине. Такие настроения проявляются и в том, что углубляется осознание негативного влияния ситуации на Украине на социально-экономическое положение практических во всех европейских государствах, что включает повышение стоимости жизни", - сказал он в интервью РИА Новости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр токовинин, бельгия, украина