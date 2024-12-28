https://ria.ru/20241228/evrosoyuz-1991789380.html
Посол в Бельгии рассказал о реакции общественности на конфликт на Украине
Посол в Бельгии рассказал о реакции общественности на конфликт на Украине - РИА Новости, 28.12.2024
Посол в Бельгии рассказал о реакции общественности на конфликт на Украине
Общественность в Европе осознает негативное влияние конфликта на Украине на экономическое положение и рост стоимости жизни, считает посол России в Бельгии... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T06:59:00+03:00
2024-12-28T06:59:00+03:00
2024-12-28T06:59:00+03:00
в мире
александр токовинин
бельгия
украина
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Общественность в Европе осознает негативное влияние конфликта на Украине на экономическое положение и рост стоимости жизни, считает посол России в Бельгии Александр Токовинин. "Мы видим, что определенные проявления недовольства тем, что происходит, есть на разных этажах восприятия обществом. Это касается и понимания того, что конфронтация с Россией опасна, что она может вести к тяжелейшему и серьезнейшему столкновению между ядерными державами, так как НАТО все дальше продвигается на пути прямого участия в конфликте на Украине. Такие настроения проявляются и в том, что углубляется осознание негативного влияния ситуации на Украине на социально-экономическое положение практических во всех европейских государствах, что включает повышение стоимости жизни", - сказал он в интервью РИА Новости.
https://ria.ru/20241228/energetika-1991789040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр токовинин, бельгия, украина
В мире, Александр Токовинин, Бельгия, Украина
Посол в Бельгии рассказал о реакции общественности на конфликт на Украине
Посол Токовинин: в ЕС осознают влияние конфликта на Украине на экономику
БРЮССЕЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Общественность в Европе осознает негативное влияние конфликта на Украине на экономическое положение и рост стоимости жизни, считает посол России в Бельгии Александр Токовинин.
"Мы видим, что определенные проявления недовольства тем, что происходит, есть на разных этажах восприятия обществом. Это касается и понимания того, что конфронтация с Россией опасна, что она может вести к тяжелейшему и серьезнейшему столкновению между ядерными державами, так как НАТО все дальше продвигается на пути прямого участия в конфликте на Украине. Такие настроения проявляются и в том, что углубляется осознание негативного влияния ситуации на Украине на социально-экономическое положение практических во всех европейских государствах, что включает повышение стоимости жизни", - сказал он в интервью РИА Новости.