Рейтинг@Mail.ru
Посол в Бельгии рассказал о реакции общественности на конфликт на Украине - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:59 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/evrosoyuz-1991789380.html
Посол в Бельгии рассказал о реакции общественности на конфликт на Украине
Посол в Бельгии рассказал о реакции общественности на конфликт на Украине - РИА Новости, 28.12.2024
Посол в Бельгии рассказал о реакции общественности на конфликт на Украине
Общественность в Европе осознает негативное влияние конфликта на Украине на экономическое положение и рост стоимости жизни, считает посол России в Бельгии... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T06:59:00+03:00
2024-12-28T06:59:00+03:00
в мире
александр токовинин
бельгия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_0:147:3103:1892_1920x0_80_0_0_03890dca61d89ed18bf20f8ce86a68e1.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Общественность в Европе осознает негативное влияние конфликта на Украине на экономическое положение и рост стоимости жизни, считает посол России в Бельгии Александр Токовинин. "Мы видим, что определенные проявления недовольства тем, что происходит, есть на разных этажах восприятия обществом. Это касается и понимания того, что конфронтация с Россией опасна, что она может вести к тяжелейшему и серьезнейшему столкновению между ядерными державами, так как НАТО все дальше продвигается на пути прямого участия в конфликте на Украине. Такие настроения проявляются и в том, что углубляется осознание негативного влияния ситуации на Украине на социально-экономическое положение практических во всех европейских государствах, что включает повышение стоимости жизни", - сказал он в интервью РИА Новости.
https://ria.ru/20241228/energetika-1991789040.html
бельгия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8d99d1689a153af39266f1de6bb18d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр токовинин, бельгия, украина
В мире, Александр Токовинин, Бельгия, Украина
Посол в Бельгии рассказал о реакции общественности на конфликт на Украине

Посол Токовинин: в ЕС осознают влияние конфликта на Украине на экономику

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Общественность в Европе осознает негативное влияние конфликта на Украине на экономическое положение и рост стоимости жизни, считает посол России в Бельгии Александр Токовинин.
"Мы видим, что определенные проявления недовольства тем, что происходит, есть на разных этажах восприятия обществом. Это касается и понимания того, что конфронтация с Россией опасна, что она может вести к тяжелейшему и серьезнейшему столкновению между ядерными державами, так как НАТО все дальше продвигается на пути прямого участия в конфликте на Украине. Такие настроения проявляются и в том, что углубляется осознание негативного влияния ситуации на Украине на социально-экономическое положение практических во всех европейских государствах, что включает повышение стоимости жизни", - сказал он в интервью РИА Новости.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Яковенко рассказал о последствиях разрыва энергосотрудничества ЕС и России
06:54
 
В миреАлександр ТоковининБельгияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала