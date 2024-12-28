https://ria.ru/20241228/evrosoyuz-1991779304.html

В ЕС вступили в силу новые правила для смартфонов

В ЕС вступили в силу новые правила для смартфонов - РИА Новости, 28.12.2024

В ЕС вступили в силу новые правила для смартфонов

В странах Евросоюза в субботу вступает в силу директива, согласно которой все поступающие в продажу смартфоны и другие портативные устройства должны иметь... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T01:38:00+03:00

2024-12-28T01:38:00+03:00

2024-12-28T01:38:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 28 дек - РИА Новости. В странах Евросоюза в субботу вступает в силу директива, согласно которой все поступающие в продажу смартфоны и другие портативные устройства должны иметь единый разъем типа USB-C для зарядки. "Страны-члены Евросоюза должны быть полностью готовы к новым правилам для всех устройств не позже 28 декабря 2024 года. Исключения составляют портативные компьютеры, которые должны быть оборудованы разъемом для зарядки типа USB-C не позже 28 апреля 2026 года", - говорится в сообщении Совета Евросоюза. Страны ЕС еще в 2022 году договорились, что все мобильные телефоны, планшеты, цифровые камеры, наушники, игровые приставки, клавиатуры и мыши, заряжаемые по проводу, должны быть оснащены одинаковым портом независимо от их производителя. Исключения будут применяться только к устройствам, которые слишком малы, чтобы иметь порт USB-C, такие как смарт-часы, трекеры здоровья и некоторое спортивное оборудование. Новые правила предполагают, что "потребителям больше не потребуется новое зарядное устройство и кабель каждый раз, когда они покупают новое устройство, и они смогут использовать одно зарядное устройство для всех своих электронных гаджетов малого и среднего размера". Еврокомиссия в сентябре 2021 года предложила ввести в Евросоюзе единый формат USB-C для зарядки, в частности, мобильных телефонов и планшетов, а также разделить продажу зарядок и самих устройств. Как сообщала Еврокомиссия ранее, в среднем у каждого покупателя было около трех зарядок, две из которых он использовал регулярно. Однако около 40% потребителей сталкивались с проблемой, когда нельзя зарядить мобильный, потому что все имеющиеся зарядки к нему не подходят. Указывалось, что эта ситуация не только неудобная, но и дорогостоящая для потребителей, расходующих около 2,4 миллиарда евро в год на автономные зарядки, которые не поставляются с электронными устройствами. Кроме того, зарядки - это несколько тонн мусора ежегодно, отмечала ЕК.

https://ria.ru/20231202/krazha-1913286951.html

https://ria.ru/20241009/gadzhet-1977079595.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, еврокомиссия, совет евросоюза, евросоюз