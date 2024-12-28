https://ria.ru/20241228/evropa-1991789960.html

В ЕС ждут импульс от администрации Трампа по теме Украины, заявил посол

В ЕС ждут импульс от администрации Трампа по теме Украины, заявил посол - РИА Новости, 28.12.2024

В ЕС ждут импульс от администрации Трампа по теме Украины, заявил посол

Возрастающее недовольство политикой конфронтации с Россией наблюдается в восприятии европейского общества, но правящие круги, судя по всему, ждут импульсов со... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T07:21:00+03:00

2024-12-28T07:21:00+03:00

2024-12-28T07:22:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Возрастающее недовольство политикой конфронтации с Россией наблюдается в восприятии европейского общества, но правящие круги, судя по всему, ждут импульсов со стороны будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа по Украине для выстраивания своей дальнейшей линии, считает посол России в Бельгии Александр Токовинин. "Мы видим, что определенные проявления недовольства тем, что происходит, есть на разных этажах восприятия обществом. Это касается и понимания того, что конфронтация с Россией опасна, что она может вести к тяжелейшему и серьезнейшему столкновению между ядерными державами, так как НАТО все дальше продвигается на пути прямого участия в конфликте на Украине. Такие настроения проявляются и в том, что углубляется осознание негативного влияния ситуации на Украине на социально-экономическое положение практических во всех европейских государствах, что включает повышение стоимости жизни. Насколько это будет трансформироваться в политику правящих кругов и правительств, сказать трудно. Все ждут каких-то импульсов со стороны новой американской администрации. Но здесь надо судить не по словам, а по делам, смотреть, что будет происходить на практике", - сказал Токовинин в интервью РИА Новости. Ранее в интервью телеканалу NBC News избранный президент США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20241227/ukraina-1991634094.html

https://ria.ru/20241227/pomosch-1991759572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, сша, дональд трамп, александр токовинин, джо байден, нато, в мире