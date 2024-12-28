Рейтинг@Mail.ru
Сто детей и взрослых из ЛНР и ДНР побывали на главной елке страны в Москве - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:13 28.12.2024 (обновлено: 16:01 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/elka-1991875674.html
Сто детей и взрослых из ЛНР и ДНР побывали на главной елке страны в Москве
Сто детей и взрослых из ЛНР и ДНР побывали на главной елке страны в Москве - РИА Новости, 28.12.2024
Сто детей и взрослых из ЛНР и ДНР побывали на главной елке страны в Москве
Сто детей и взрослых из Донецкой и Луганской народных республик посетили главную елку страны в столице, рассказали в пресс-службе Московской Федерации... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:13:00+03:00
2024-12-28T16:01:00+03:00
луганская народная республика
московская федерация профсоюзов
общество
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841199801_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_3a9a6135deb71c1a931af3765dffeb7e.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сто детей и взрослых из Донецкой и Луганской народных республик посетили главную елку страны в столице, рассказали в пресс-службе Московской Федерации профсоюзов. "Первая группа, которая прибыла в столицу по приглашению Московской Федерации профсоюзов, посетила спектакль "Новогоднее путешествие в Заполярье" и обзорную экскурсию по новогоднему городу", — говорится в сообщении. Гостям провели экскурсию по знаковым местам столицы: они побывали на смотровой площадке на Воробьевых горах, в храме Христа Спасителя и на Красной площади.Отмечается, что 7 января Москву посетит еще одна группа детей и взрослых из новых регионов. Они увидят мультимедийный мюзикл кремлевской елки и также посетят главные достопримечательности столицы.
https://ria.ru/20241227/elka-1991718755.html
https://ria.ru/20241227/elka-1991756033.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841199801_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_660b6c8d31ef6043175de9cc58fb5b3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, московская федерация профсоюзов, общество
Луганская Народная Республика, Московская федерация профсоюзов, Общество, Хорошие новости
Сто детей и взрослых из ЛНР и ДНР побывали на главной елке страны в Москве

Сто детей и взрослых из ЛНР и ДНР побывали на кремлевской елке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПосетители на кремлевской елке
Посетители на кремлевской елке - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Посетители на кремлевской елке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сто детей и взрослых из Донецкой и Луганской народных республик посетили главную елку страны в столице, рассказали в пресс-службе Московской Федерации профсоюзов.
"Первая группа, которая прибыла в столицу по приглашению Московской Федерации профсоюзов, посетила спектакль "Новогоднее путешествие в Заполярье" и обзорную экскурсию по новогоднему городу", — говорится в сообщении.
Елка - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, когда лучше всего наряжать елку
27 декабря, 16:39
Гостям провели экскурсию по знаковым местам столицы: они побывали на смотровой площадке на Воробьевых горах, в храме Христа Спасителя и на Красной площади.
Отмечается, что 7 января Москву посетит еще одна группа детей и взрослых из новых регионов. Они увидят мультимедийный мюзикл кремлевской елки и также посетят главные достопримечательности столицы.
Посетители перед началом новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
На Кремлевской елке побывали школьники из Запорожской и Херсонской областей
27 декабря, 19:34
 
Хорошие новостиЛуганская Народная РеспубликаМосковская федерация профсоюзовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала