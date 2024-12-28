https://ria.ru/20241228/elka-1991875674.html

Сто детей и взрослых из ЛНР и ДНР побывали на главной елке страны в Москве

Сто детей и взрослых из ЛНР и ДНР побывали на главной елке страны в Москве - РИА Новости, 28.12.2024

Сто детей и взрослых из ЛНР и ДНР побывали на главной елке страны в Москве

Сто детей и взрослых из Донецкой и Луганской народных республик посетили главную елку страны в столице, рассказали в пресс-службе Московской Федерации... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T15:13:00+03:00

2024-12-28T15:13:00+03:00

2024-12-28T16:01:00+03:00

луганская народная республика

московская федерация профсоюзов

общество

хорошие новости

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сто детей и взрослых из Донецкой и Луганской народных республик посетили главную елку страны в столице, рассказали в пресс-службе Московской Федерации профсоюзов. "Первая группа, которая прибыла в столицу по приглашению Московской Федерации профсоюзов, посетила спектакль "Новогоднее путешествие в Заполярье" и обзорную экскурсию по новогоднему городу", — говорится в сообщении. Гостям провели экскурсию по знаковым местам столицы: они побывали на смотровой площадке на Воробьевых горах, в храме Христа Спасителя и на Красной площади.Отмечается, что 7 января Москву посетит еще одна группа детей и взрослых из новых регионов. Они увидят мультимедийный мюзикл кремлевской елки и также посетят главные достопримечательности столицы.

https://ria.ru/20241227/elka-1991718755.html

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луганская народная республика, московская федерация профсоюзов, общество