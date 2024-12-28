https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991925303.html
Россия будет бороться с экстремизмом вместе с международными организациями
Россия будет бороться с экстремизмом вместе с международными организациями - РИА Новости, 28.12.2024
Россия будет бороться с экстремизмом вместе с международными организациями
РФ в рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом намерена организовывать взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, ШОС, СНГ, ОДКБ, следует из стратегии противодействия РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T20:37:00+03:00
2024-12-28T20:37:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. РФ в рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом намерена организовывать взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, ШОС, СНГ, ОДКБ, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "В области международного сотрудничества по вопросами противодействия экстремизму и терроризму в рамках Организации Объединенных Наций (ООН), межгосударственного объединения БРИКС, Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и других межгосударственных объединений", - говорится в документе.
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россия, оон, брикс, шос, одкб, снг, в мире, общество
Россия, ООН, БРИКС, ШОС, ОДКБ, СНГ, В мире, Общество
Россия будет бороться с экстремизмом вместе с международными организациями
Россия будет взаимодействовать в БРИКС, ШОС, СНГ и ОДКБ в борьбе с экстремизмом