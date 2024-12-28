https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991920449.html

Путин признал экстремизм угрозой суверенитету России

Путин признал экстремизм угрозой суверенитету России - РИА Новости, 28.12.2024

Путин признал экстремизм угрозой суверенитету России

Экстремизм во всех его проявлениях создает реальную угрозу суверенитету, единству и территориальной целостности РФ, стабильности страны, следует из стратегии... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T19:38:00+03:00

2024-12-28T19:38:00+03:00

2024-12-28T19:38:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Экстремизм во всех его проявлениях создает реальную угрозу суверенитету, единству и территориальной целостности РФ, стабильности страны, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, основных прав и свобод человека и гражданина, создает реальную угрозу суверенитету, единству и территориальной целостности РФ, основам конституционного строя Российской Федерации, а также межнациональному, межконфессиональному единству и гражданскому единению, культурному развитию, политической и социальной стабильности", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991919537.html

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россия, владимир путин, общество