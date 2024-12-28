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Путин признал экстремизм угрозой суверенитету России - РИА Новости, 28.12.2024
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19:38 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991920449.html
Путин признал экстремизм угрозой суверенитету России
Путин признал экстремизм угрозой суверенитету России - РИА Новости, 28.12.2024
Путин признал экстремизм угрозой суверенитету России
Экстремизм во всех его проявлениях создает реальную угрозу суверенитету, единству и территориальной целостности РФ, стабильности страны, следует из стратегии... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T19:38:00+03:00
2024-12-28T19:38:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Экстремизм во всех его проявлениях создает реальную угрозу суверенитету, единству и территориальной целостности РФ, стабильности страны, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, основных прав и свобод человека и гражданина, создает реальную угрозу суверенитету, единству и территориальной целостности РФ, основам конституционного строя Российской Федерации, а также межнациональному, межконфессиональному единству и гражданскому единению, культурному развитию, политической и социальной стабильности", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин признал экстремизм угрозой суверенитету России

Экстремизм признается угрозой суверенитету РФ в новой стратегии противодействия

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Экстремизм во всех его проявлениях создает реальную угрозу суверенитету, единству и территориальной целостности РФ, стабильности страны, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов.
"Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, основных прав и свобод человека и гражданина, создает реальную угрозу суверенитету, единству и территориальной целостности РФ, основам конституционного строя Российской Федерации, а также межнациональному, межконфессиональному единству и гражданскому единению, культурному развитию, политической и социальной стабильности", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Путин назвал основные понятия стратегии противодействия экстремизму
Вчера, 19:28
 
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