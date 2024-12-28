https://ria.ru/20241228/eksperiment-1991833664.html
В России предложили продлить эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса
В России предложили продлить эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса - РИА Новости, 28.12.2024
В России предложили продлить эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса
Срок проведения эксперимента "Старт бизнеса онлайн" предлагается продлить на год - до 1 марта 2026 года, это необходимо для усовершенствования процесса... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:49:00+03:00
2024-12-28T12:49:00+03:00
2024-12-28T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Срок проведения эксперимента "Старт бизнеса онлайн" предлагается продлить на год - до 1 марта 2026 года, это необходимо для усовершенствования процесса предоставления госуслуг по регистрации бизнеса, сообщается на сайте Минфина РФ. Эксперимент стартовал 1 марта 2024 года и включает в себя электронную регистрацию бизнеса, получение электронной подписи без личного присутствия и дистанционное открытие счета в кредитной организации. Координатором является ФНС РФ, напоминает Минфин. "Эксперимент по реализации комплексного сервиса "Старт бизнеса онлайн" предлагается продлить на один год – до 1 марта 2026 года. Соответствующий проект Постановления Правительства РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. ... Продление срока эксперимента необходимо для дополнительной проработки и апробации технологических решений, обеспечивающих реализацию сервиса и расширение его функционала", - говорится в материалах на сайте министерства. В частности, планируется рассмотреть вопрос о дополнении комплексного сервиса новыми опциями. Например - выбор оператора фискальных данных, такая функция поможет выбрать необходимую модель контрольно-кассовой техники (ККТ) и фискального накопителя для планируемого вида деятельности, связанной с расчетами с физлицами, а также при регистрации ККТ и начале работы с ней. Кроме того, выбор оператора электронного документооборота позволит обеспечить возможность электронного взаимодействия с налоговыми органами и контрагентами. Участие в эксперименте добровольное, подчеркивается в материалах. Комплексной услугой могут воспользоваться физические лица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа. "Правительство РФ уделяет особое внимание вопросам улучшения предпринимательского климата в стране и созданию условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Продление эксперимента и проработка введения новых функций комплексного сервиса совместно с ФНС и другими заинтересованными ведомствами позволит усовершенствовать процесс предоставления государственных услуг по регистрации бизнеса и сделать его максимально комфортным и удобным", - отметил директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил Волков, его слова приводятся в материалах.
https://ria.ru/20241227/stavka-1991697971.html
https://ria.ru/20241227/trebovaniya-1991731413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
В России предложили продлить эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса
Кабмин РФ предложил продлить на год эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Срок проведения эксперимента "Старт бизнеса онлайн" предлагается продлить на год - до 1 марта 2026 года, это необходимо для усовершенствования процесса предоставления госуслуг по регистрации бизнеса, сообщается на сайте Минфина РФ.
Эксперимент стартовал 1 марта 2024 года и включает в себя электронную регистрацию бизнеса, получение электронной подписи без личного присутствия и дистанционное открытие счета в кредитной организации. Координатором является ФНС РФ, напоминает Минфин.
"Эксперимент по реализации комплексного сервиса "Старт бизнеса онлайн" предлагается продлить на один год – до 1 марта 2026 года. Соответствующий проект Постановления Правительства РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. ... Продление срока эксперимента необходимо для дополнительной проработки и апробации технологических решений, обеспечивающих реализацию сервиса и расширение его функционала", - говорится в материалах на сайте министерства.
В частности, планируется рассмотреть вопрос о дополнении комплексного сервиса новыми опциями. Например - выбор оператора фискальных данных, такая функция поможет выбрать необходимую модель контрольно-кассовой техники (ККТ) и фискального накопителя для планируемого вида деятельности, связанной с расчетами с физлицами, а также при регистрации ККТ и начале работы с ней.
Кроме того, выбор оператора электронного документооборота позволит обеспечить возможность электронного взаимодействия с налоговыми органами и контрагентами.
Участие в эксперименте добровольное, подчеркивается в материалах. Комплексной услугой могут воспользоваться физические лица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа.
"Правительство РФ уделяет особое внимание вопросам улучшения предпринимательского климата в стране и созданию условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Продление эксперимента и проработка введения новых функций комплексного сервиса совместно с ФНС
и другими заинтересованными ведомствами позволит усовершенствовать процесс предоставления государственных услуг по регистрации бизнеса и сделать его максимально комфортным и удобным", - отметил директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил Волков, его слова приводятся в материалах.