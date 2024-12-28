Рейтинг@Mail.ru
Экономист рассказал о последствиях прекращения транзита газа через Украину - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/ekonomist-1991787481.html
Экономист рассказал о последствиях прекращения транзита газа через Украину
Экономист рассказал о последствиях прекращения транзита газа через Украину - РИА Новости, 28.12.2024
Экономист рассказал о последствиях прекращения транзита газа через Украину
Потеря украинского транзита газа из России означает для Киева утрату основных транзитных доходов – более 100 миллионов долларов в месяц или около 1,3 миллиарда... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T06:20:00+03:00
2024-12-28T06:20:00+03:00
россия
украина
киев
владимир путин
газпром
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/57/1562375756_259:791:2494:2048_1920x0_80_0_0_1a0c143c883c176692cda4463db0eba8.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Потеря украинского транзита газа из России означает для Киева утрату основных транзитных доходов – более 100 миллионов долларов в месяц или около 1,3 миллиарда долларов в год – и рост издержек на транспортировку газа как для внутренних, так и для внешних потребителей, сказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет. "Полная потеря украинского транзита означает для Украины: рост удельных издержек на транспортировку газа как для внутренних, так и для внешних потребителей, утрату основных транзитных доходов (более 100 миллионов долларов в месяц или около 1,3 миллиарда долларов в год в рамках истекающего пятилетнего контракта)", – отметил Белогорьев. Кроме того, по словам эксперта, остановка транзита означает для Киева необходимость оптимизации простаивающих газотранспортных мощностей, которая так и не была проведена в предыдущие годы, для снижения общих расходов на поддержание работоспособности газотранспортной системы (ГТС). Среди других последствий потери транзита он назвал рост потребления газа на производственные и технологические нужды подземных газохранилищ из-за снижения давления в точках их соединения с ГТС. Наконец, эксперт предупредил, что без транзитных поставок из России Украине будет необходимо перестроить потоки газа на внутреннем рынке (с запада на восток) и решить соответствующие проблемы с поддержанием давления в восточной и центральной частях ГТС.
https://ria.ru/20241226/putin-1991540318.html
https://ria.ru/20241227/tranzit-1991774143.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/57/1562375756_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_59420ae5951731e8eac8d24c24572515.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, владимир путин, газпром, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Газпром, Евросоюз, В мире
Экономист рассказал о последствиях прекращения транзита газа через Украину

Белогорьев: Киев без транзита газа потеряет более ста миллионов долларов в месяц

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабочий на газоизмерительной станции
Рабочий на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рабочий на газоизмерительной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Потеря украинского транзита газа из России означает для Киева утрату основных транзитных доходов – более 100 миллионов долларов в месяц или около 1,3 миллиарда долларов в год – и рост издержек на транспортировку газа как для внутренних, так и для внешних потребителей, сказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Путин оценил возможность заключить контракт по транзиту газа через Украину
26 декабря, 19:59
"Полная потеря украинского транзита означает для Украины: рост удельных издержек на транспортировку газа как для внутренних, так и для внешних потребителей, утрату основных транзитных доходов (более 100 миллионов долларов в месяц или около 1,3 миллиарда долларов в год в рамках истекающего пятилетнего контракта)", – отметил Белогорьев.
Кроме того, по словам эксперта, остановка транзита означает для Киева необходимость оптимизации простаивающих газотранспортных мощностей, которая так и не была проведена в предыдущие годы, для снижения общих расходов на поддержание работоспособности газотранспортной системы (ГТС).
Среди других последствий потери транзита он назвал рост потребления газа на производственные и технологические нужды подземных газохранилищ из-за снижения давления в точках их соединения с ГТС.
Наконец, эксперт предупредил, что без транзитных поставок из России Украине будет необходимо перестроить потоки газа на внутреннем рынке (с запада на восток) и решить соответствующие проблемы с поддержанием давления в восточной и центральной частях ГТС.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Фицо оценил потери Словакии в случае остановки транзита газа из-за Украины
Вчера, 23:44
 
РоссияУкраинаКиевВладимир ПутинГазпромЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала