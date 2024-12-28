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Папа римский присвоил дворянский титул членам российской семьи
Папа римский присвоил дворянский титул членам российской семьи - РИА Новости, 28.12.2024
Папа римский присвоил дворянский титул членам российской семьи
Папа римский Франциск в честь 25-го Юбилейного года возвел в дворянское звание председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова и его жену —... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:26:00+03:00
2024-12-28T15:26:00+03:00
2024-12-28T23:44:00+03:00
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
римско-католическая церковь
в мире
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Папа римский Франциск в честь 25-го Юбилейного года возвел в дворянское звание председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова и его жену — оперную певицу Светлану Касьян, об этом Севастьянов сообщил РИА Новости в субботу. "Папа Франциск возвел меня и мою супругу в дворянское звание. Я и Светлана были возведены вчера, 27 декабря, в дворянское звание папой Франциском. Это наследственное дворянство. То есть мои дети и их дети тоже становятся дворянами", — рассказал он РИА Новости. В дарственной грамоте папы Франциска, предоставленной Севастьяновым РИА Новости, говорится, что это приурочено к Юбилейному году, которым в Римско-католической церкви провозглашен 2025 год. Папа римский провозглашает Юбилейный год каждые 25 лет. 2025 год станет 27-м очередным юбилейным годом со времени их установления папой Бонифацием VIII в 1300 году. Первоначально планировалось праздновать их каждые 100 лет, однако потом было решено проводить их каждые полвека, а затем и каждые 25 лет. При этом бывают и "чрезвычайные" юбилейные годы: например, в 2015 году, когда папа Франциск провозгласил Год милосердия.
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франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, римско-католическая церковь, в мире
Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Римско-католическая церковь, В мире
Папа римский присвоил дворянский титул членам российской семьи
Папа римский возвел в дворянское звание семью председателя ВСС Севастьянова