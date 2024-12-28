https://ria.ru/20241228/dum-1991902678.html
Советам улемов ДУМ вынесли предостережения из-за фетвы о многоженстве
Советам улемов ДУМ вынесли предостережения из-за фетвы о многоженстве - РИА Новости, 28.12.2024
Советам улемов ДУМ вынесли предостережения из-за фетвы о многоженстве
В Нижегородской и Свердловской областях прокуроры внесли предостережения председателям региональных советов улемов из-за поддержки решения о допустимости... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T17:35:00+03:00
2024-12-28T17:35:00+03:00
2024-12-28T18:31:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Нижегородской и Свердловской областях прокуроры внесли предостережения председателям региональных советов улемов из-за поддержки решения о допустимости многоженства, сообщил РИА Новости источник в надзорном ведомстве."По поручению Генпрокуратуры России вынесены предостережения: прокуратурой Нижегородской области — в адрес председателя Совета улемов ДУМ Нижегородской области М. Беюсова. Прокуратурой Свердловской области — в адрес председателя ДУМ Свердловской области А. Мухутдинова. Прокуратурой Москвы — в адрес главного редактора издательского дома "Медина" Д. Мухетдинова", — сказал он.Генпрокуратура установила, что указанные лица распространяют высказывания, поддерживающие и обосновывающие правильность богословского заключения Совета улемов ДУМ России, допускающего многоженство, уточнил собеседник агентства. Как подчеркнул источник, подобные спекуляции оскорбляют женщин и нарушают права детей, а такие идеи не соответствуют Конституции и федеральному законодательству. Позднее ГП подтвердила РИА Новости эту информацию. Девятнадцатого декабря Совет улемов принял фетву, разрешающую мусульманам в России заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам, а также материального обеспечения их и детей. В свою очередь, Генпрокуратура внесла представление председателю ДУМ о необходимости устранить нарушение закона. Как указали в надзорном ведомстве, фетва, разрешающая многоженство, противоречит законодательству и Основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. После этого Совет улемов отозвал фетву.
https://ria.ru/20241224/fadeev-1991057807.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, свердловская область, москва, генеральная прокуратура рф, ислам, религия, нижегородская область
Религия, Россия, Свердловская область, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Ислам, Религия, Нижегородская область
Советам улемов ДУМ вынесли предостережения из-за фетвы о многоженстве
Региональным советам улемов внесли предостережения из-за поддержки многоженства
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Нижегородской и Свердловской областях прокуроры внесли предостережения председателям региональных советов улемов из-за поддержки решения о допустимости многоженства, сообщил РИА Новости источник в надзорном ведомстве.
"По поручению Генпрокуратуры
России вынесены предостережения: прокуратурой Нижегородской области — в адрес председателя Совета улемов ДУМ Нижегородской области М. Беюсова. Прокуратурой Свердловской области
— в адрес председателя ДУМ Свердловской области А. Мухутдинова. Прокуратурой Москвы
— в адрес главного редактора издательского дома "Медина" Д. Мухетдинова", — сказал он.
Генпрокуратура установила, что указанные лица распространяют высказывания, поддерживающие и обосновывающие правильность богословского заключения Совета улемов ДУМ России, допускающего многоженство, уточнил собеседник агентства.
Улемы — одна из групп мусульманского духовенства, куда могут входить богословы, правоведы и другие авторитеты в религиозных и общественных вопросах. В структуре Духовного управления мусульман (ДУМ) России Совет улемов занимает место совещательного коллегиального органа. Среди прочего улемы готовят фетвы — религиозно-правовые заключения по разным вопросам.
Как подчеркнул источник, подобные спекуляции оскорбляют женщин и нарушают права детей, а такие идеи не соответствуют Конституции и федеральному законодательству.
Позднее ГП подтвердила РИА Новости эту информацию.
Девятнадцатого декабря Совет улемов принял фетву, разрешающую мусульманам в России заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам, а также материального обеспечения их и детей.
В свою очередь, Генпрокуратура внесла представление председателю ДУМ о необходимости устранить нарушение закона. Как указали в надзорном ведомстве, фетва, разрешающая многоженство, противоречит законодательству и Основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. После этого Совет улемов отозвал фетву.