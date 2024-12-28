Рейтинг@Mail.ru
Советам улемов ДУМ вынесли предостережения из-за фетвы о многоженстве - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:35 28.12.2024 (обновлено: 18:31 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/dum-1991902678.html
Советам улемов ДУМ вынесли предостережения из-за фетвы о многоженстве
Советам улемов ДУМ вынесли предостережения из-за фетвы о многоженстве - РИА Новости, 28.12.2024
Советам улемов ДУМ вынесли предостережения из-за фетвы о многоженстве
В Нижегородской и Свердловской областях прокуроры внесли предостережения председателям региональных советов улемов из-за поддержки решения о допустимости... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T17:35:00+03:00
2024-12-28T18:31:00+03:00
религия
россия
свердловская область
москва
генеральная прокуратура рф
ислам
религия
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Нижегородской и Свердловской областях прокуроры внесли предостережения председателям региональных советов улемов из-за поддержки решения о допустимости многоженства, сообщил РИА Новости источник в надзорном ведомстве."По поручению Генпрокуратуры России вынесены предостережения: прокуратурой Нижегородской области — в адрес председателя Совета улемов ДУМ Нижегородской области М. Беюсова. Прокуратурой Свердловской области — в адрес председателя ДУМ Свердловской области А. Мухутдинова. Прокуратурой Москвы — в адрес главного редактора издательского дома "Медина" Д. Мухетдинова", — сказал он.Генпрокуратура установила, что указанные лица распространяют высказывания, поддерживающие и обосновывающие правильность богословского заключения Совета улемов ДУМ России, допускающего многоженство, уточнил собеседник агентства. Как подчеркнул источник, подобные спекуляции оскорбляют женщин и нарушают права детей, а такие идеи не соответствуют Конституции и федеральному законодательству. Позднее ГП подтвердила РИА Новости эту информацию. Девятнадцатого декабря Совет улемов принял фетву, разрешающую мусульманам в России заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам, а также материального обеспечения их и детей. В свою очередь, Генпрокуратура внесла представление председателю ДУМ о необходимости устранить нарушение закона. Как указали в надзорном ведомстве, фетва, разрешающая многоженство, противоречит законодательству и Основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. После этого Совет улемов отозвал фетву.
https://ria.ru/20241224/fadeev-1991057807.html
https://ria.ru/20241221/fetva-1990652000.html
россия
свердловская область
москва
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, свердловская область, москва, генеральная прокуратура рф, ислам, религия, нижегородская область
Религия, Россия, Свердловская область, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Ислам, Религия, Нижегородская область
Советам улемов ДУМ вынесли предостережения из-за фетвы о многоженстве

Региональным советам улемов внесли предостережения из-за поддержки многоженства

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Нижегородской и Свердловской областях прокуроры внесли предостережения председателям региональных советов улемов из-за поддержки решения о допустимости многоженства, сообщил РИА Новости источник в надзорном ведомстве.
"По поручению Генпрокуратуры России вынесены предостережения: прокуратурой Нижегородской области — в адрес председателя Совета улемов ДУМ Нижегородской области М. Беюсова. Прокуратурой Свердловской области — в адрес председателя ДУМ Свердловской области А. Мухутдинова. Прокуратурой Москвы — в адрес главного редактора издательского дома "Медина" Д. Мухетдинова", — сказал он.
Советник президента России, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Глава СПЧ призвал запретить многоженство в России в уголовном порядке
24 декабря, 17:36
Генпрокуратура установила, что указанные лица распространяют высказывания, поддерживающие и обосновывающие правильность богословского заключения Совета улемов ДУМ России, допускающего многоженство, уточнил собеседник агентства.

Улемы — одна из групп мусульманского духовенства, куда могут входить богословы, правоведы и другие авторитеты в религиозных и общественных вопросах. В структуре Духовного управления мусульман (ДУМ) России Совет улемов занимает место совещательного коллегиального органа. Среди прочего улемы готовят фетвы — религиозно-правовые заключения по разным вопросам.

Как подчеркнул источник, подобные спекуляции оскорбляют женщин и нарушают права детей, а такие идеи не соответствуют Конституции и федеральному законодательству.
Позднее ГП подтвердила РИА Новости эту информацию.
Девятнадцатого декабря Совет улемов принял фетву, разрешающую мусульманам в России заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам, а также материального обеспечения их и детей.
В свою очередь, Генпрокуратура внесла представление председателю ДУМ о необходимости устранить нарушение закона. Как указали в надзорном ведомстве, фетва, разрешающая многоженство, противоречит законодательству и Основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. После этого Совет улемов отозвал фетву.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Муфтий Гайнутдин прокомментировал фетву о многоженстве
21 декабря, 21:50
 
РелигияРоссияСвердловская областьМоскваГенеральная прокуратура РФИсламРелигияНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала