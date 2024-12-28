https://ria.ru/20241228/dtp-1991806289.html

В Пензенской области произошло смертельное ДТП

В Пензенской области произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 28.12.2024

В Пензенской области произошло смертельное ДТП

Lada Kalina и грузовик "МАЗ" столкнулись в районе села Воскресеновка в Пензенской области, в результате три человека погибли, двое госпитализированы в больницу, РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T10:50:00+03:00

2024-12-28T10:50:00+03:00

2024-12-28T10:50:00+03:00

происшествия

пензенская область

пензенский район

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САМАРА, 28 дек - РИА Новости. Lada Kalina и грузовик "МАЗ" столкнулись в районе села Воскресеновка в Пензенской области, в результате три человека погибли, двое госпитализированы в больницу, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. Авария произошла на 6-м километре дороги "Пенза-Кондоль" в Пензенском районе. "По предварительным данным, при столкновении автомобиля Lada Kalina и "МАЗ" погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, еще два пассажира госпитализированы в медицинский стационар. Прокуратура Пензенского района Пензенской области организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения по факту ДТП", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Для координации действий правоохранительных органов на место аварии выехал прокурор Пензенского района Алексей Шугуров. Во время проверки прокуратура установит причины и условия ДТП.

https://ria.ru/20241227/dtp-1991698659.html

пензенская область

пензенский район

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происшествия, пензенская область, пензенский район