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В Белгородской области восстановили 36 тысяч домов, поврежденных ВСУ - РИА Новости, 28.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/doma-1991876644.html
В Белгородской области восстановили 36 тысяч домов, поврежденных ВСУ
В Белгородской области восстановили 36 тысяч домов, поврежденных ВСУ - РИА Новости, 28.12.2024
В Белгородской области восстановили 36 тысяч домов, поврежденных ВСУ
Более 40 тысяч жилых домов и квартир в Белгородской области было повреждено при атаках ВСУ, восстановлено более 36 тысяч, заявил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:20:00+03:00
2024-12-28T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 40 тысяч жилых домов и квартир в Белгородской области было повреждено при атаках ВСУ, восстановлено более 36 тысяч, заявил губернатор Вячеслав Гладков. "Мы в этих условиях живем с 24 февраля 2022 года... Определенный алгоритм выстроен, как по восстановлению жилья, так и по строительству нового. Более 40 тысяч у нас повреждено, разрушено жилых домов и квартир. Более 36 тысяч мы восстановили", - сказал Гладков в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что непрекращающиеся атаки ВСУ не позволяют властям региона максимально заниматься восстановлением. "Восстанавливая жилье, мы тоже должны думать о строителях. У нас достаточно много случаев, когда строители гибли на крышах, когда обстреливались кассетными боеприпасами наши населенные пункты. Много раненых, тяжело раненых", - подчеркнул губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241222/vsu-1990710373.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области восстановили 36 тысяч домов, поврежденных ВСУ

Гладков: в Белгородской области восстановили 36 тысяч домов, поврежденных ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНа одной из улиц в Белгороде
На одной из улиц в Белгороде - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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На одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 40 тысяч жилых домов и квартир в Белгородской области было повреждено при атаках ВСУ, восстановлено более 36 тысяч, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
"Мы в этих условиях живем с 24 февраля 2022 года... Определенный алгоритм выстроен, как по восстановлению жилья, так и по строительству нового. Более 40 тысяч у нас повреждено, разрушено жилых домов и квартир. Более 36 тысяч мы восстановили", - сказал Гладков в эфире телеканала "Россия 24".
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Он добавил, что непрекращающиеся атаки ВСУ не позволяют властям региона максимально заниматься восстановлением.
"Восстанавливая жилье, мы тоже должны думать о строителях. У нас достаточно много случаев, когда строители гибли на крышах, когда обстреливались кассетными боеприпасами наши населенные пункты. Много раненых, тяжело раненых", - подчеркнул губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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