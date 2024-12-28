В Белгородской области восстановили 36 тысяч домов, поврежденных ВСУ
Гладков: в Белгородской области восстановили 36 тысяч домов, поврежденных ВСУ
На одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 40 тысяч жилых домов и квартир в Белгородской области было повреждено при атаках ВСУ, восстановлено более 36 тысяч, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
"Мы в этих условиях живем с 24 февраля 2022 года... Определенный алгоритм выстроен, как по восстановлению жилья, так и по строительству нового. Более 40 тысяч у нас повреждено, разрушено жилых домов и квартир. Более 36 тысяч мы восстановили", - сказал Гладков в эфире телеканала "Россия 24".
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Он добавил, что непрекращающиеся атаки ВСУ не позволяют властям региона максимально заниматься восстановлением.
"Восстанавливая жилье, мы тоже должны думать о строителях. У нас достаточно много случаев, когда строители гибли на крышах, когда обстреливались кассетными боеприпасами наши населенные пункты. Много раненых, тяжело раненых", - подчеркнул губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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