https://ria.ru/20241228/dolgi-1991784081.html
Банки в сентябре-ноябре нарастили продажу долгов россиян коллекторам
Банки в сентябре-ноябре нарастили продажу долгов россиян коллекторам - РИА Новости, 28.12.2024
Банки в сентябре-ноябре нарастили продажу долгов россиян коллекторам
Банки в сентябре-ноябре нарастили продажу просроченной задолженности россиян коллекторам в 1,5 раза в годовом выражении, следует из данных разработанной... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T04:10:00+03:00
2024-12-28T04:10:00+03:00
2024-12-28T04:10:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Банки в сентябре-ноябре нарастили продажу просроченной задолженности россиян коллекторам в 1,5 раза в годовом выражении, следует из данных разработанной "Скоринг бюро" площадки Prisma, которые есть у РИА Новости. Так, кредитные организации выставили на торги за три осенних месяца "плохих" долгов на 117,8 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом по сравнению с летом такие продажи и вовсе удвоились. Интересно, что в месячном выражении пики продаж пришлись на сентябрь и ноябрь - 47,5 миллиарда и 49,2 миллиарда рублей соответственно. За последние 2 года таких объемов на торги не выставлялось ни разу. Одновременно за сентябрь-ноябрь увеличился и средний размер кредитов, которые банки пытаются продать, - год к году показатель вырос почти на четверть и составил 237,4 тысячи рублей. С одной стороны, поясняют аналитики, на росте продаж сказалась сезонность - обычно банки ближе к концу года расчищают токсичные активы. Однако, по мнению экспертов, на годовую динамику больше повлияло ужесточение требований Банка России к количественным ограничениям на выдачу потребкредитов.
https://realty.ria.ru/20241225/rossija-1991214807.html
https://realty.ria.ru/20241025/ipoteka-1979980254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
Банки в сентябре-ноябре нарастили продажу долгов россиян коллекторам
Банки в сентябре-ноябре нарастили продажу долгов россиян коллекторам в 1,5 раза
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Банки в сентябре-ноябре нарастили продажу просроченной задолженности россиян коллекторам в 1,5 раза в годовом выражении, следует из данных разработанной "Скоринг бюро" площадки Prisma, которые есть у РИА Новости.
Так, кредитные организации выставили на торги за три осенних месяца "плохих" долгов на 117,8 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом по сравнению с летом такие продажи и вовсе удвоились.
Интересно, что в месячном выражении пики продаж пришлись на сентябрь и ноябрь - 47,5 миллиарда и 49,2 миллиарда рублей соответственно. За последние 2 года таких объемов на торги не выставлялось ни разу.
Одновременно за сентябрь-ноябрь увеличился и средний размер кредитов, которые банки пытаются продать, - год к году показатель вырос почти на четверть и составил 237,4 тысячи рублей.
С одной стороны, поясняют аналитики, на росте продаж сказалась сезонность - обычно банки ближе к концу года расчищают токсичные активы. Однако, по мнению экспертов, на годовую динамику больше повлияло ужесточение требований Банка России к количественным ограничениям на выдачу потребкредитов.