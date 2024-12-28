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Раскрыта новая уловка МФО по отъему денег у россиян - РИА Новости, 28.12.2024
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02:15 28.12.2024 (обновлено: 03:22 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/dengi-1991774001.html
Раскрыта новая уловка МФО по отъему денег у россиян
Раскрыта новая уловка МФО по отъему денег у россиян - РИА Новости, 28.12.2024
Раскрыта новая уловка МФО по отъему денег у россиян
После ужесточения банком России лимитов по выдаче кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой МФО стали активно использовать беспроцентные займы, рассказала РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T02:15:00+03:00
2024-12-28T03:22:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. После ужесточения банком России лимитов по выдаче кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой МФО стали активно использовать беспроцентные займы, рассказала в интервью агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.Схема предполагает выплату заемщиком значительных процентов, если он не погасит долг в льготный период. По сути это не обман, поскольку все прописано в договоре. "Проблема заключается в том, что граждане редко дочитывают его до конца, особенно если деньги необходимы срочно. Этим и пользуются микрофинансовые организации", — поясняет она.Займы действительно беспроцентные, но лишь в течение крайне ограниченного времени — обычно нескольких дней. Как правило, вернуть долг за это время никто не может, и огромные проценты начинают капать. А за возможность погасить долг в личном кабинете до конца беспроцентного периода берут комиссию.Поэтому важно помнить, что никакая кредитная организация не раздает деньги бесплатно и тщательно изучать договор, прежде чем подписать его, заключила юрист.
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экономика, россия, pg partners
Экономика, Россия, PG Partners
Раскрыта новая уловка МФО по отъему денег у россиян

Юрист Гусятникова рассказала об уловке МФО с беспроцентными займами

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. После ужесточения банком России лимитов по выдаче кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой МФО стали активно использовать беспроцентные займы, рассказала в интервью агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.
Схема предполагает выплату заемщиком значительных процентов, если он не погасит долг в льготный период. По сути это не обман, поскольку все прописано в договоре. "Проблема заключается в том, что граждане редко дочитывают его до конца, особенно если деньги необходимы срочно. Этим и пользуются микрофинансовые организации", — поясняет она.
Займы действительно беспроцентные, но лишь в течение крайне ограниченного времени — обычно нескольких дней. Как правило, вернуть долг за это время никто не может, и огромные проценты начинают капать. А за возможность погасить долг в личном кабинете до конца беспроцентного периода берут комиссию.
Поэтому важно помнить, что никакая кредитная организация не раздает деньги бесплатно и тщательно изучать договор, прежде чем подписать его, заключила юрист.
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