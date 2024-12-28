https://ria.ru/20241228/dagestan-1991784586.html

Владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС перевели под домашний арест

Владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС перевели под домашний арест - РИА Новости, 28.12.2024

Владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС перевели под домашний арест

Владелец АЗС в Дагестане, при взрыве на которой погибли 13 человек, переведен под домашний арест до 26 февраля, сообщила РИА Новости руководитель объединенной... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T04:34:00+03:00

2024-12-28T04:34:00+03:00

2024-12-28T04:38:00+03:00

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 28 дек - РИА Новости. Владелец АЗС в Дагестане, при взрыве на которой погибли 13 человек, переведен под домашний арест до 26 февраля, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. Погибли 13 человек, 11 пострадали. Против фактического владельца заправки Марата Джанхуватова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Он был задержан и заключен под стражу, в последний раз арест ему продлили до 27 декабря."Джанхуватов переведен под домашний арест, такая мера пресечения избрана до 26 февраля 2025 года", - сообщила Мамаева.

https://ria.ru/20241001/dagestan-1975678724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, махачкала, россия