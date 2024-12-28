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Владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС перевели под домашний арест - РИА Новости, 28.12.2024
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04:34 28.12.2024 (обновлено: 04:38 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/dagestan-1991784586.html
Владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС перевели под домашний арест
Владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС перевели под домашний арест - РИА Новости, 28.12.2024
Владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС перевели под домашний арест
Владелец АЗС в Дагестане, при взрыве на которой погибли 13 человек, переведен под домашний арест до 26 февраля, сообщила РИА Новости руководитель объединенной... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T04:34:00+03:00
2024-12-28T04:38:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 28 дек - РИА Новости. Владелец АЗС в Дагестане, при взрыве на которой погибли 13 человек, переведен под домашний арест до 26 февраля, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. Погибли 13 человек, 11 пострадали. Против фактического владельца заправки Марата Джанхуватова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Он был задержан и заключен под стражу, в последний раз арест ему продлили до 27 декабря."Джанхуватов переведен под домашний арест, такая мера пресечения избрана до 26 февраля 2025 года", - сообщила Мамаева.
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происшествия, махачкала, россия
Происшествия, Махачкала, Россия
Владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС перевели под домашний арест

Владельца АЗС, где при взрыве погибли 13 человек, перевели под домашний арест

© РИА НовостиВладелец взорвавшейся в Дагестане АЗС Марат Джанхуватов в суде
Владелец взорвавшейся в Дагестане АЗС Марат Джанхуватов в суде - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости
Владелец взорвавшейся в Дагестане АЗС Марат Джанхуватов в суде. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 28 дек - РИА Новости. Владелец АЗС в Дагестане, при взрыве на которой погибли 13 человек, переведен под домашний арест до 26 февраля, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.
На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. Погибли 13 человек, 11 пострадали. Против фактического владельца заправки Марата Джанхуватова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Он был задержан и заключен под стражу, в последний раз арест ему продлили до 27 декабря.
"Джанхуватов переведен под домашний арест, такая мера пресечения избрана до 26 февраля 2025 года", - сообщила Мамаева.
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