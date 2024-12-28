https://ria.ru/20241228/dagestan-1991782944.html

Арест экс-замминистра образования Дагестана продлили до 7 февраля

Арест экс-замминистра образования Дагестана продлили до 7 февраля - РИА Новости, 28.12.2024

Арест экс-замминистра образования Дагестана продлили до 7 февраля

Арест бывшему замминистра образования и науки Дагестана Халиду Нурмагомедову, подозреваемому в получении взятки в 60 миллионов рублей, продлили до 7 февраля,... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T03:39:00+03:00

2024-12-28T03:39:00+03:00

2024-12-28T03:40:00+03:00

происшествия

россия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МАХАЧКАЛА, 28 дек - РИА Новости. Арест бывшему замминистра образования и науки Дагестана Халиду Нурмагомедову, подозреваемому в получении взятки в 60 миллионов рублей, продлили до 7 февраля, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева. В начале ноября СК России сообщил о задержании бывшего замминистра образования и науки Дагестана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь шла о Халиде Нурмагомедове, который был освобожден от должности в сентябре. По ходатайству следствия он был заключен под стражу на два месяца. "Советский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нурмагомедова до 7 февраля 2025 года", – сообщила собеседница агентства. По версии следствия, с 2013 по 2023 годы чиновник получил взятку в сумме 60 миллионов рублей от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству.

https://ria.ru/20241228/arest-1991780740.html

https://ria.ru/20241227/vzyatki-1991585134.html

россия

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)