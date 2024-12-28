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Арест экс-замминистра образования Дагестана продлили до 7 февраля - РИА Новости, 28.12.2024
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03:39 28.12.2024 (обновлено: 03:40 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/dagestan-1991782944.html
Арест экс-замминистра образования Дагестана продлили до 7 февраля
Арест экс-замминистра образования Дагестана продлили до 7 февраля - РИА Новости, 28.12.2024
Арест экс-замминистра образования Дагестана продлили до 7 февраля
Арест бывшему замминистра образования и науки Дагестана Халиду Нурмагомедову, подозреваемому в получении взятки в 60 миллионов рублей, продлили до 7 февраля,... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T03:39:00+03:00
2024-12-28T03:40:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 28 дек - РИА Новости. Арест бывшему замминистра образования и науки Дагестана Халиду Нурмагомедову, подозреваемому в получении взятки в 60 миллионов рублей, продлили до 7 февраля, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева. В начале ноября СК России сообщил о задержании бывшего замминистра образования и науки Дагестана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь шла о Халиде Нурмагомедове, который был освобожден от должности в сентябре. По ходатайству следствия он был заключен под стражу на два месяца. "Советский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нурмагомедова до 7 февраля 2025 года", – сообщила собеседница агентства. По версии следствия, с 2013 по 2023 годы чиновник получил взятку в сумме 60 миллионов рублей от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству.
https://ria.ru/20241228/arest-1991780740.html
https://ria.ru/20241227/vzyatki-1991585134.html
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происшествия, россия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ)
Арест экс-замминистра образования Дагестана продлили до 7 февраля

Экс-замминистра образования Дагестана продлили арест по делу о взятке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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МАХАЧКАЛА, 28 дек - РИА Новости. Арест бывшему замминистра образования и науки Дагестана Халиду Нурмагомедову, подозреваемому в получении взятки в 60 миллионов рублей, продлили до 7 февраля, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.
В начале ноября СК России сообщил о задержании бывшего замминистра образования и науки Дагестана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь шла о Халиде Нурмагомедове, который был освобожден от должности в сентябре. По ходатайству следствия он был заключен под стражу на два месяца.
Магомед Исаков - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Экс-мэру дагестанского Избербаша продлили арест
02:36
"Советский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нурмагомедова до 7 февраля 2025 года", – сообщила собеседница агентства.
По версии следствия, с 2013 по 2023 годы чиновник получил взятку в сумме 60 миллионов рублей от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству.
Михаил Антипов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Главврача больницы в Балашихе заподозрили во взятках
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