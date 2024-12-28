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СМИ: армию Чада, разорвавшую сотрудничество с Францией, обучат турецкие ВС - РИА Новости, 28.12.2024
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08:40 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/chad-1991792872.html
СМИ: армию Чада, разорвавшую сотрудничество с Францией, обучат турецкие ВС
СМИ: армию Чада, разорвавшую сотрудничество с Францией, обучат турецкие ВС - РИА Новости, 28.12.2024
СМИ: армию Чада, разорвавшую сотрудничество с Францией, обучат турецкие ВС
Власти африканского Чада, разорвавшие договор о военном сотрудничестве с Францией, намерены расширить взаимодействие с Турцией, оборонное соглашение с Анкарой... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T08:40:00+03:00
2024-12-28T08:40:00+03:00
в мире
турция
франция
чад
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АНКАРА, 28 дек – РИА Новости. Власти африканского Чада, разорвавшие договор о военном сотрудничестве с Францией, намерены расширить взаимодействие с Турцией, оборонное соглашение с Анкарой подразумевает обучение чадской армии турецкими военнослужащими, пишет в субботу проправительственная газета Türkiye. В конце ноября МИД Чада заявил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией. Издание Jeune Afrique со ссылкой на источники сообщало, что поводом для разрыва стала позиция сторон по гражданскому конфликту в Судане. "Африка объявила войну колониальному менталитету. Администрация Чада, которая отправит французских солдат до 31 января, расширит свое сотрудничество с Турцией. В дополнение к оборонным соглашениям турецкие вооруженные силы будут обучать чадскую армию", - пишет издание. Сообщается, что в течение последних пяти-шести лет Турция оказывает Чаду поддержку в виде передовой подготовки военнослужащих и продажи оружия, чтобы защитить эту страну и повысить ее военный потенциал, особенно в борьбе с терроризмом. "В последние годы две страны подписали соглашения о сотрудничестве в области военной и оборонной промышленности. Чад закупил у Турции легкие штурмовики HÜRKUŞ-C, самолеты AKSUNGUR UCAV, ANKA-S UCAV, "умные" боеприпасы MAM-L и ракеты с лазерным наведением CİRİT. С 2003 года Турция, открывшая множество посольств на африканском континенте и заключившая различные соглашения, придает большое значение своим отношениям с Африкой. Турция, которая в настоящее время имеет посольства в 44 странах континента, укрепляет свое присутствие на континенте посредством дипломатии и сотрудничества", - отмечает газета. Власти Чада, разорвавшие договор о военном сотрудничестве с Францией, требуют, чтобы французские войска покинули страну до 31 января, информирует радио RFI со ссылкой на источники в Париже и Нджамене. Источники, близкие к французскому правительству, сообщают, что Париж получил предписание с указанным сроком, первоначальный график вывода войск, рассчитанный до марта, был отклонен как слишком затяжной.
https://ria.ru/20241202/frantsiya-1986787325.html
https://ria.ru/20240911/afrika-1972028819.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, турция, франция, чад
В мире, Турция, Франция, Чад
СМИ: армию Чада, разорвавшую сотрудничество с Францией, обучат турецкие ВС

Türkiye: армию Чада, разорвавшую сотрудничество с Францией, обучат турецкие ВС

© AP Photo / Sunday AlambaФлаг Чада в Нджамене
Флаг Чада в Нджамене - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Sunday Alamba
Флаг Чада в Нджамене. Архивное фото
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АНКАРА, 28 дек – РИА Новости. Власти африканского Чада, разорвавшие договор о военном сотрудничестве с Францией, намерены расширить взаимодействие с Турцией, оборонное соглашение с Анкарой подразумевает обучение чадской армии турецкими военнослужащими, пишет в субботу проправительственная газета Türkiye.
В конце ноября МИД Чада заявил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией. Издание Jeune Afrique со ссылкой на источники сообщало, что поводом для разрыва стала позиция сторон по гражданскому конфликту в Судане.
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"Африка объявила войну колониальному менталитету. Администрация Чада, которая отправит французских солдат до 31 января, расширит свое сотрудничество с Турцией. В дополнение к оборонным соглашениям турецкие вооруженные силы будут обучать чадскую армию", - пишет издание.
Сообщается, что в течение последних пяти-шести лет Турция оказывает Чаду поддержку в виде передовой подготовки военнослужащих и продажи оружия, чтобы защитить эту страну и повысить ее военный потенциал, особенно в борьбе с терроризмом.
«
"В последние годы две страны подписали соглашения о сотрудничестве в области военной и оборонной промышленности. Чад закупил у Турции легкие штурмовики HÜRKUŞ-C, самолеты AKSUNGUR UCAV, ANKA-S UCAV, "умные" боеприпасы MAM-L и ракеты с лазерным наведением CİRİT. С 2003 года Турция, открывшая множество посольств на африканском континенте и заключившая различные соглашения, придает большое значение своим отношениям с Африкой. Турция, которая в настоящее время имеет посольства в 44 странах континента, укрепляет свое присутствие на континенте посредством дипломатии и сотрудничества", - отмечает газета.
Власти Чада, разорвавшие договор о военном сотрудничестве с Францией, требуют, чтобы французские войска покинули страну до 31 января, информирует радио RFI со ссылкой на источники в Париже и Нджамене. Источники, близкие к французскому правительству, сообщают, что Париж получил предписание с указанным сроком, первоначальный график вывода войск, рассчитанный до марта, был отклонен как слишком затяжной.
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