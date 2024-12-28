https://ria.ru/20241228/bouz-1991801219.html

"Упыри молчат". На Западе резко высказались об отношении США к Украине

"Упыри молчат". На Западе резко высказались об отношении США к Украине - РИА Новости, 28.12.2024

"Упыри молчат". На Западе резко высказались об отношении США к Украине

Европа и США лицемерно закрывают глаза на все ужасы, которые происходят на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T09:57:00+03:00

2024-12-28T09:57:00+03:00

2024-12-28T09:58:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Европа и США лицемерно закрывают глаза на все ужасы, которые происходят на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он отреагировал на новые примеры силовой мобилизации на Украине. По его мнению, "упыри и спекулянты в ЕС и Белом доме Байдены молчат", потому что все это происходит в Одессе на Украине, а не в какой-либо другой стране."Если бы это была любая другая страна на Земле, все западные страны и их клиентские СМИ кричали бы об этом с крыш", — считает он.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241228/pomosch-1991783932.html

https://ria.ru/20241224/beremennye-1990984450.html

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