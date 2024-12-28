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Яковенко высказался о блокировке Telegram-канала РИА Новости в Европе - РИА Новости, 28.12.2024
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23:31 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/blokirovka-1991937485.html
Яковенко высказался о блокировке Telegram-канала РИА Новости в Европе
Яковенко высказался о блокировке Telegram-канала РИА Новости в Европе - РИА Новости, 28.12.2024
Яковенко высказался о блокировке Telegram-канала РИА Новости в Европе
Блокировка Telegram-канала РИА Новости в ряде стран Евросоюза показывает, что российское информационное пространство оказалось сильнее западного, заявил... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T23:31:00+03:00
2024-12-28T23:31:00+03:00
в мире
россия
александр яковенко
владимир путин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Блокировка Telegram-канала РИА Новости в ряде стран Евросоюза показывает, что российское информационное пространство оказалось сильнее западного, заявил агентству заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко. Telegram-каналы РИА Новости, "Известий", России 1, "Российской газеты", "Первого канала" и НТВ заблокированы в ряде стран Европы, в частности в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Нидерландах, Чехии и Италии, сообщили ранее корреспонденты РИА Новости. "Новая блокировка российских информационных ресурсов, одного из глобальных лидеров информационного сегмента платформы Telegram - канала РИА Новости, стало дополнительным подтверждением слабости иммунитета информационного пространства Запада по отношению к российскому", - сказал он. "В основе иммунитета любой страны лежит ткань публичных заявлений официальных лиц и экспертного сообщества по событиям, происходящим в мире и у себя дома. Российская информационная ткань оказалась прочнее, поскольку содержит ответы на вопросы, которые интересуют общество", - подчеркнул Яковенко. По его словам, ярким примером стала последняя прямая линия президента РФ Владимира Путина и число заданных вопросов. "Закрытостью же любой информационной системы является либо отсутствие, либо слабость публичных аргументов и утаивание правдивой информации. Именно это и происходит в западной системе координат и, как следствие, новые блокировки российских информационных потоков", - указал Яковенко. На Западе нет ресурсов, аналогичных, к примеру, ИноСМИ, где дается как информационный срез происходящего в мире, так и существующих нарративов, отметил он. "Следующей проблемой для стран Запада будет информационное поле стран мирового большинства, которое сегодня оказалось более открытым к различным точкам зрения чем на Западе. Именно на этом поле и происходит столкновение смыслов, проекция которых отчасти формирует общественное мнение и политику государств. Именно поэтому страны мирового большинства не поддержали западные антироссийские санкции", - резюмировал Яковенко.
https://ria.ru/20241127/peskov-1986109452.html
https://ria.ru/20241208/simonyan-1988049896.html
https://ria.ru/20241220/zapad-1990543136.html
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, александр яковенко, владимир путин
В мире, Россия, Александр Яковенко, Владимир Путин
Яковенко высказался о блокировке Telegram-канала РИА Новости в Европе

Яковенко: блокировка СМИ РФ в ЕС подтвердила слабость инфопространства Запада

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Блокировка Telegram-канала РИА Новости в ряде стран Евросоюза показывает, что российское информационное пространство оказалось сильнее западного, заявил агентству заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко.
Telegram-каналы РИА Новости, "Известий", России 1, "Российской газеты", "Первого канала" и НТВ заблокированы в ряде стран Европы, в частности в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Нидерландах, Чехии и Италии, сообщили ранее корреспонденты РИА Новости.
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"Новая блокировка российских информационных ресурсов, одного из глобальных лидеров информационного сегмента платформы Telegram - канала РИА Новости, стало дополнительным подтверждением слабости иммунитета информационного пространства Запада по отношению к российскому", - сказал он.
"В основе иммунитета любой страны лежит ткань публичных заявлений официальных лиц и экспертного сообщества по событиям, происходящим в мире и у себя дома. Российская информационная ткань оказалась прочнее, поскольку содержит ответы на вопросы, которые интересуют общество", - подчеркнул Яковенко.
По его словам, ярким примером стала последняя прямая линия президента РФ Владимира Путина и число заданных вопросов.
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"Закрытостью же любой информационной системы является либо отсутствие, либо слабость публичных аргументов и утаивание правдивой информации. Именно это и происходит в западной системе координат и, как следствие, новые блокировки российских информационных потоков", - указал Яковенко.
На Западе нет ресурсов, аналогичных, к примеру, ИноСМИ, где дается как информационный срез происходящего в мире, так и существующих нарративов, отметил он.
"Следующей проблемой для стран Запада будет информационное поле стран мирового большинства, которое сегодня оказалось более открытым к различным точкам зрения чем на Западе. Именно на этом поле и происходит столкновение смыслов, проекция которых отчасти формирует общественное мнение и политику государств. Именно поэтому страны мирового большинства не поддержали западные антироссийские санкции", - резюмировал Яковенко.
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