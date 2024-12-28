https://ria.ru/20241228/blokirovka-1991918308.html

Пушков высказался о блокировке Telegram-каналов российских СМИ в Европе

Пушков высказался о блокировке Telegram-каналов российских СМИ в Европе - РИА Новости, 28.12.2024

Пушков высказался о блокировке Telegram-каналов российских СМИ в Европе

Блокировка ряда Telegram-каналов российских СМИ, в том числе РИА Новости, в странах Евросоюза — продолжение линии Запада на создание информационного железного... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T19:11:00+03:00

2024-12-28T19:11:00+03:00

2024-12-28T19:18:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Блокировка ряда Telegram-каналов российских СМИ, в том числе РИА Новости, в странах Евросоюза — продолжение линии Запада на создание информационного железного занавеса между РФ и ЕС из-за ослабления информационной монополии Запада, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.Telegram-каналы РИА Новости, "Известий", России 1, "Российской газеты", "Первого канала" и НТВ заблокированы в ряде стран Европы, в частности в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Нидерландах, Чехии и Италии, передают корреспонденты РИА Новости."Я думаю, что блокирование Telegram-канала РИА Новости и других российских СМИ, например, "Известий" и "Российской газеты" в ряде стран Евросоюза - это продолжение той линии на создание информационного железного занавеса между Европой и Россией в связи с тем, прежде всего, что информационные позиции правящих кругов Запада по украинскому вопросу и по вопросам собственной внутренней политики, становятся более слабыми", - сказал Пушков.Политик отметил, что уверенные в себе государства не блокируют информационные каналы или, по крайней мере, "не занимаются постоянной истерикой по поводу так называемой российской дезинформации"."Если вы сильны, то чего вам бояться той информации, которая приходит через РИА Новости?" - удивился парламентарий.Он также добавил, что в настоящее время ставится под сомнение главное направление информационной политики этих стран - поддержка войны на Украине."Недавно был проведен опрос крупной западной социологической службой YouGov, который показал, что идет повсеместное снижение поддержки со стороны европейских избирателей военной и финансовой помощи Украине со стороны стран Евросоюза: и в Польше, и во Франции, и в Германии, и в Австрии, и в Италии. Уже практически меньшинство во всех этих странах поддерживает эту безоглядную линию помощи Украине", - пояснил Пушков.По словам главы комиссии Совфеда, одной из причин блокировки Telegram-каналов стал тот факт, что в столицах ряда европейских государств сочли, что такие информационные ресурсы становятся "достаточно опасными для той политической линии, которой придерживаются эти государства"- на Западе боятся альтернативной информации и подрыва собственной информационной монополии."Это борьба за сохранение информационной монополии, в условиях, когда ситуация информационная для правящих компаний, для правящих кругов этих стран, все больше ухудшается. И я думаю, что это еще не завершенная борьба. Я думаю, что они постараются вообще блокировать все, что они могут. И чем больше они будут проигрывать в информационной плоскости, тем больше они будут стараться подвергнуть блокировке все те источники информации, которые выступают с альтернативной позиции", - констатировал сенатор.

https://ria.ru/20241127/peskov-1986109452.html

https://ria.ru/20241208/simonyan-1988049896.html

https://ria.ru/20241220/zapad-1990543136.html

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в мире, украина, европа, россия, алексей пушков, совет федерации рф