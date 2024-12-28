https://ria.ru/20241228/blokirovka-1991906774.html

В Европе заблокировали Telegram-каналы некоторых российских СМИ

В Европе заблокировали Telegram-каналы некоторых российских СМИ - РИА Новости, 28.12.2024

В Европе заблокировали Telegram-каналы некоторых российских СМИ

Telegram-каналы "Известий", "Российской газеты", Первого канала, вещательных сетей "Россия 1", НТВ заблокированы в ряде стран Европы, в частности в Польше,... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T18:04:00+03:00

2024-12-28T18:04:00+03:00

2024-12-28T19:48:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ/ВАРШАВА/ЖЕНЕВА/АФИНЫ/РИМ, 28 дек — РИА Новости. Telegram-каналы "Известий", "Российской газеты", Первого канала, вещательных сетей "Россия 1", НТВ заблокированы в ряде стран Европы, в частности в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Нидерландах, Чехии и Италии, передают корреспонденты РИА Новости. При попытке просмотреть материалы на Telegram-каналах перечисленных СМИ появляется надпись, в которой утверждается, что канал якобы нарушал местное законодательство, при этом не приводится никаких конкретных примеров. Ранее стало известно, что в этих странах недоступен Telegram-канал РИА Новости. Ежедневно в канале РИА Новости было более 250 тысяч просмотров пользователей с устройств на европейских языках. Ранее Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности были закрыты ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения на события. В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к российским СМИ Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских языках. Затем ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС. Отношение к российским СМИ на Западе усугубляется на протяжении нескольких лет. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. В ряде стран Европы были заблокированы Telegram-каналы Russia Today (RT). Президент России Владимир Путин заявлял, что западные страны закрывают RT и чинят препятствия его работе, потому что боятся правды. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, медаигруппой "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.

https://ria.ru/20241127/peskov-1986109452.html

https://ria.ru/20241220/zapad-1990543136.html

https://ria.ru/20241123/zapad-1985336538.html

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в мире, франция, россия, москва, жозеп боррель, владимир путин, мария захарова, евросоюз, европарламент, европа