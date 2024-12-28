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В Европе заблокировали Telegram-каналы некоторых российских СМИ - РИА Новости, 28.12.2024
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18:04 28.12.2024 (обновлено: 19:48 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/blokirovka-1991906774.html
В Европе заблокировали Telegram-каналы некоторых российских СМИ
В Европе заблокировали Telegram-каналы некоторых российских СМИ - РИА Новости, 28.12.2024
В Европе заблокировали Telegram-каналы некоторых российских СМИ
Telegram-каналы "Известий", "Российской газеты", Первого канала, вещательных сетей "Россия 1", НТВ заблокированы в ряде стран Европы, в частности в Польше,... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T18:04:00+03:00
2024-12-28T19:48:00+03:00
в мире
франция
россия
москва
жозеп боррель
владимир путин
мария захарова
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ/ВАРШАВА/ЖЕНЕВА/АФИНЫ/РИМ, 28 дек — РИА Новости. Telegram-каналы "Известий", "Российской газеты", Первого канала, вещательных сетей "Россия 1", НТВ заблокированы в ряде стран Европы, в частности в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Нидерландах, Чехии и Италии, передают корреспонденты РИА Новости. При попытке просмотреть материалы на Telegram-каналах перечисленных СМИ появляется надпись, в которой утверждается, что канал якобы нарушал местное законодательство, при этом не приводится никаких конкретных примеров. Ранее стало известно, что в этих странах недоступен Telegram-канал РИА Новости. Ежедневно в канале РИА Новости было более 250 тысяч просмотров пользователей с устройств на европейских языках. Ранее Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности были закрыты ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения на события. В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к российским СМИ Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских языках. Затем ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС. Отношение к российским СМИ на Западе усугубляется на протяжении нескольких лет. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. В ряде стран Европы были заблокированы Telegram-каналы Russia Today (RT). Президент России Владимир Путин заявлял, что западные страны закрывают RT и чинят препятствия его работе, потому что боятся правды. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, медаигруппой "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.
https://ria.ru/20241127/peskov-1986109452.html
https://ria.ru/20241220/zapad-1990543136.html
https://ria.ru/20241123/zapad-1985336538.html
франция
россия
москва
европа
РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
1
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, москва, жозеп боррель, владимир путин, мария захарова, евросоюз, европарламент, европа
В мире, Франция, Россия, Москва, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Мария Захарова, Евросоюз, Европарламент, Европа
В Европе заблокировали Telegram-каналы некоторых российских СМИ

В Европе блокируют Telegram-каналы не только РИА Новости, но и других СМИ РФ

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости
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БРЮССЕЛЬ/ВАРШАВА/ЖЕНЕВА/АФИНЫ/РИМ, 28 дек — РИА Новости. Telegram-каналы "Известий", "Российской газеты", Первого канала, вещательных сетей "Россия 1", НТВ заблокированы в ряде стран Европы, в частности в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Нидерландах, Чехии и Италии, передают корреспонденты РИА Новости.
При попытке просмотреть материалы на Telegram-каналах перечисленных СМИ появляется надпись, в которой утверждается, что канал якобы нарушал местное законодательство, при этом не приводится никаких конкретных примеров.
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27 ноября, 21:43
Ранее стало известно, что в этих странах недоступен Telegram-канал РИА Новости.
Ежедневно в канале РИА Новости было более 250 тысяч просмотров пользователей с устройств на европейских языках.
Ранее Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности были закрыты ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения на события.
В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к российским СМИ Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских языках. Затем ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.
Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
На Западе нет демократии, заявил Вулин
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Отношение к российским СМИ на Западе усугубляется на протяжении нескольких лет. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
В ряде стран Европы были заблокированы Telegram-каналы Russia Today (RT).
Президент России Владимир Путин заявлял, что западные страны закрывают RT и чинят препятствия его работе, потому что боятся правды.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, медаигруппой "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.
Песков: Свободы слова на Западе точно нет - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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23 ноября, 12:48
 
В миреФранцияРоссияМоскваЖозеп БоррельВладимир ПутинМария ЗахароваЕвросоюзЕвропарламентЕвропа
 
 
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