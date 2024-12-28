https://ria.ru/20241228/blokirovka-1991903354.html
В ГД призвали ответить на блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе
В ГД призвали ответить на блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе - РИА Новости, 28.12.2024
В ГД призвали ответить на блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе, заявил, что необходимо... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T17:42:00+03:00
2024-12-28T17:42:00+03:00
2024-12-28T17:52:00+03:00
европа
в мире
леонид слуцкий (политик)
риа новости
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895829504_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_53b8bc8253b323aea41a6bb0e4e6fbb2.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе, заявил, что необходимо дать зеркальный ответ и заблокировать доступ к пропагандистским каналам укронацистов.Как ранее сообщили корреспонденты РИА Новости, Telegram-канал агентства начали блокировать в Европе, он недоступен в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Чехии и Италии."Мы должны ответить зеркально и заблокировать доступ к пропагандистским каналам укронацистов, которых в Telegram всё ещё достаточно много. Несмотря на то, что они чаще всего заполнены нелепицами об очередной "перемоге", определённое информационное давление на наших граждан подобные ресурсы оказывают. Особенно они вредны для подростков, не всегда умеющих адекватно оценить ситуацию", - сказал Слуцкий РИА Новости.Он добавил, что попытки "заткнуть" российское иновещание продолжаются уже много лет, по его словам, "заокеанские кукловоды" боятся, что, увидев правду о России, европейское общество наконец сделает правильные выводы."Последовательно отсекая возможности нашим СМИ, наращивая пропаганду, западные элиты пытаются удержать европейские вожжи. Ничего у них не выйдет", - подчеркнул Слуцкий.
https://ria.ru/20241211/simonyan-1988606407.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895829504_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_3605a0826aafffd4f1ae304cb6e09131.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, в мире, леонид слуцкий (политик), риа новости, россия
Европа, В мире, Леонид Слуцкий (политик), РИА Новости, Россия
В ГД призвали ответить на блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе
Слуцкий призвал ответить на блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе