Сенатор осудил блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе
Перминов назвал блокировку Telegram-канала РИА Новости подавлением свободы слова
Telegram-канал РИА Новости. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Диктатуры Европы формируют жесточайшие нормы подавления свободы слова, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов, комментируя блокировку Telegram-канала агентства в Евросоюзе.
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"Либеральные диктатуры Европы формируют жесточайшие нормы подавления слова в условиях тотального контроля за цифровыми платформами и распространением любой информации, идеологически не совпадающей с "генеральной линией", - сказал Перминов.
Сенатор отметил, что "старушка Европа сходит с ума и хоронит заживо "свободу, равенство и братство", провозглашая новый принцип "кто не с нами, тот против нас".
"Оруэлловский морок становится новой нормальностью", - констатировал политик.
Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности, закрыл доступ к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня" - к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях.
В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены и президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках, а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.
Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.
В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения.
По словам президента Владимира Путина, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.
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