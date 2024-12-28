https://ria.ru/20241228/blokirovka-1991899951.html

Сенатор осудил блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе

Сенатор осудил блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе - РИА Новости, 28.12.2024

Сенатор осудил блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе

Диктатуры Европы формируют жесточайшие нормы подавления свободы слова, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов, комментируя блокировку Telegram-канала... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T17:19:00+03:00

2024-12-28T17:19:00+03:00

2024-12-28T17:29:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Диктатуры Европы формируют жесточайшие нормы подавления свободы слова, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов, комментируя блокировку Telegram-канала агентства в Евросоюзе.В европейских странах начали блокировать Telegram-канал РИА Новости — он недоступен в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Чехии и Италии, передают корреспонденты агентства."Либеральные диктатуры Европы формируют жесточайшие нормы подавления слова в условиях тотального контроля за цифровыми платформами и распространением любой информации, идеологически не совпадающей с "генеральной линией", - сказал Перминов.Сенатор отметил, что "старушка Европа сходит с ума и хоронит заживо "свободу, равенство и братство", провозглашая новый принцип "кто не с нами, тот против нас"."Оруэлловский морок становится новой нормальностью", - констатировал политик.Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности, закрыл доступ к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня" - к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях.В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены и президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках, а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения.По словам президента Владимира Путина, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.

https://ria.ru/20241127/peskov-1986109452.html

https://ria.ru/20241208/simonyan-1988049896.html

https://ria.ru/20241123/zapad-1985336538.html

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в мире, франция, европа, россия, сергей перминов, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз, европарламент