Рейтинг@Mail.ru
Сенатор осудил блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 28.12.2024 (обновлено: 17:29 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/blokirovka-1991899951.html
Сенатор осудил блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе
Сенатор осудил блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе - РИА Новости, 28.12.2024
Сенатор осудил блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе
Диктатуры Европы формируют жесточайшие нормы подавления свободы слова, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов, комментируя блокировку Telegram-канала... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T17:19:00+03:00
2024-12-28T17:29:00+03:00
в мире
франция
европа
россия
сергей перминов
жозеп боррель
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895829504_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_53b8bc8253b323aea41a6bb0e4e6fbb2.jpg
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Диктатуры Европы формируют жесточайшие нормы подавления свободы слова, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов, комментируя блокировку Telegram-канала агентства в Евросоюзе.В европейских странах начали блокировать Telegram-канал РИА Новости — он недоступен в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Чехии и Италии, передают корреспонденты агентства."Либеральные диктатуры Европы формируют жесточайшие нормы подавления слова в условиях тотального контроля за цифровыми платформами и распространением любой информации, идеологически не совпадающей с "генеральной линией", - сказал Перминов.Сенатор отметил, что "старушка Европа сходит с ума и хоронит заживо "свободу, равенство и братство", провозглашая новый принцип "кто не с нами, тот против нас"."Оруэлловский морок становится новой нормальностью", - констатировал политик.Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности, закрыл доступ к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня" - к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях.В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены и президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках, а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения.По словам президента Владимира Путина, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.
https://ria.ru/20241127/peskov-1986109452.html
https://ria.ru/20241208/simonyan-1988049896.html
https://ria.ru/20241123/zapad-1985336538.html
франция
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895829504_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_3605a0826aafffd4f1ae304cb6e09131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, европа, россия, сергей перминов, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз, европарламент
В мире, Франция, Европа, Россия, Сергей Перминов, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Евросоюз, Европарламент
Сенатор осудил блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе

Перминов назвал блокировку Telegram-канала РИА Новости подавлением свободы слова

© РИА НовостиTelegram-канал РИА Новости
Telegram-канал РИА Новости - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости
Telegram-канал РИА Новости. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Диктатуры Европы формируют жесточайшие нормы подавления свободы слова, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов, комментируя блокировку Telegram-канала агентства в Евросоюзе.
В европейских странах начали блокировать Telegram-канал РИА Новости — он недоступен в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Чехии и Италии, передают корреспонденты агентства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Песков рассказал, как выглядит свобода слова по-европейски
27 ноября, 21:43
"Либеральные диктатуры Европы формируют жесточайшие нормы подавления слова в условиях тотального контроля за цифровыми платформами и распространением любой информации, идеологически не совпадающей с "генеральной линией", - сказал Перминов.
Сенатор отметил, что "старушка Европа сходит с ума и хоронит заживо "свободу, равенство и братство", провозглашая новый принцип "кто не с нами, тот против нас".
"Оруэлловский морок становится новой нормальностью", - констатировал политик.
Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности, закрыл доступ к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня" - к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях.
В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены и президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Симоньян высказалась о западной демократии
8 декабря, 21:22
В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках, а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.
Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.
В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения.
По словам президента Владимира Путина, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.
Песков: Свободы слова на Западе точно нет - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
В Кремле заявили, что на Западе нет свободы слова
23 ноября, 12:48
 
В миреФранцияЕвропаРоссияСергей ПерминовЖозеп БоррельВладимир ПутинЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала