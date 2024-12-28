https://ria.ru/20241228/berbok-1991784734.html

"Теперь заткнется?" На Западе высмеяли Бербок после заявления об "Орешнике"

"Теперь заткнется?" На Западе высмеяли Бербок после заявления об "Орешнике" - РИА Новости, 28.12.2024

"Теперь заткнется?" На Западе высмеяли Бербок после заявления об "Орешнике"

Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок следует молчать почаще после заявления МИД Германии об "Орешнике", написал ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T05:00:00+03:00

2024-12-28T05:00:00+03:00

2024-12-28T05:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок следует молчать почаще после заявления МИД Германии об "Орешнике", написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.В пятницу немецкая газета Bild сообщила со ссылкой на внутренний документ Министерства иностранных дел ФРГ, что Германия оказалась практически беззащитна против российской ракетной системы средней дальности "Орешник". В документе уточняется, что системы Patriot не подходят для противодействия таким баллистическим ракетам."МИД Германии признал, что ФРГ беззащитна перед российской системой "Орешник", а значит, Украина тоже. <...> Может, теперь Бербок заткнется?" — задался вопросом журналист.Первый запуск ракеты "Орешник"Россия 21 ноября нанесла удар по по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, который производит ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но это не оружие массового поражения. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.

https://ria.ru/20241227/yakovenko-1991582496.html

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