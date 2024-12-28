"Теперь заткнется?" На Западе высмеяли Бербок после заявления об "Орешнике"
Боуз: Бербок следует держать язык за зубами после заявления ФРГ об "Орешнике"
© AP Photo / Alberto PizzoliАнналена Бербок
© AP Photo / Alberto Pizzoli
Анналена Бербок . Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок следует молчать почаще после заявления МИД Германии об "Орешнике", написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
В пятницу немецкая газета Bild сообщила со ссылкой на внутренний документ Министерства иностранных дел ФРГ, что Германия оказалась практически беззащитна против российской ракетной системы средней дальности "Орешник". В документе уточняется, что системы Patriot не подходят для противодействия таким баллистическим ракетам.
"МИД Германии признал, что ФРГ беззащитна перед российской системой "Орешник", а значит, Украина тоже. <...> Может, теперь Бербок заткнется?" — задался вопросом журналист.
Первый запуск ракеты "Орешник"
Россия 21 ноября нанесла удар по по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, который производит ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.
Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но это не оружие массового поражения. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.
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