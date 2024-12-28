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"Теперь заткнется?" На Западе высмеяли Бербок после заявления об "Орешнике" - РИА Новости, 28.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:00 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/berbok-1991784734.html
"Теперь заткнется?" На Западе высмеяли Бербок после заявления об "Орешнике"
"Теперь заткнется?" На Западе высмеяли Бербок после заявления об "Орешнике" - РИА Новости, 28.12.2024
"Теперь заткнется?" На Западе высмеяли Бербок после заявления об "Орешнике"
Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок следует молчать почаще после заявления МИД Германии об "Орешнике", написал ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T05:00:00+03:00
2024-12-28T05:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
анналена бербок
чей боуз
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок следует молчать почаще после заявления МИД Германии об "Орешнике", написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.В пятницу немецкая газета Bild сообщила со ссылкой на внутренний документ Министерства иностранных дел ФРГ, что Германия оказалась практически беззащитна против российской ракетной системы средней дальности "Орешник". В документе уточняется, что системы Patriot не подходят для противодействия таким баллистическим ракетам."МИД Германии признал, что ФРГ беззащитна перед российской системой "Орешник", а значит, Украина тоже. &lt;...&gt; Может, теперь Бербок заткнется?" — задался вопросом журналист.Первый запуск ракеты "Орешник"Россия 21 ноября нанесла удар по по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, который производит ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но это не оружие массового поражения. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.
https://ria.ru/20241227/yakovenko-1991582496.html
https://ria.ru/20241226/oreshnik-1991546529.html
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в мире, германия, анналена бербок, чей боуз, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Анналена Бербок, Чей Боуз, Россия
"Теперь заткнется?" На Западе высмеяли Бербок после заявления об "Орешнике"

Боуз: Бербок следует держать язык за зубами после заявления ФРГ об "Орешнике"

© AP Photo / Alberto PizzoliАнналена Бербок
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Alberto Pizzoli
Анналена Бербок . Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок следует молчать почаще после заявления МИД Германии об "Орешнике", написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
В пятницу немецкая газета Bild сообщила со ссылкой на внутренний документ Министерства иностранных дел ФРГ, что Германия оказалась практически беззащитна против российской ракетной системы средней дальности "Орешник". В документе уточняется, что системы Patriot не подходят для противодействия таким баллистическим ракетам.
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Яковенко рассказал о реакции на применение "Орешника" на Украине
Вчера, 05:36
"МИД Германии признал, что ФРГ беззащитна перед российской системой "Орешник", а значит, Украина тоже. <...> Может, теперь Бербок заткнется?" — задался вопросом журналист.

Первый запуск ракеты "Орешник"

Россия 21 ноября нанесла удар по по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, который производит ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.
Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но это не оружие массового поражения. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.
Удар Орешником - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Путин рассказал о том, сколько систем "Орешник" есть у России
26 декабря, 20:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияАнналена БербокЧей БоузРоссия
 
 
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