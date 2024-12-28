https://ria.ru/20241228/benzin-1991869711.html

Биржевая стоимость бензина Аи-92 за год выросла на 33 процента

Биржевая стоимость бензина Аи-92 за год выросла на 33 процента - РИА Новости, 28.12.2024

Биржевая стоимость бензина Аи-92 за год выросла на 33 процента

За год стоимость бензина на бирже выросла на треть, следует из данных торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:49:00+03:00

2024-12-28T14:49:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. За год стоимость бензина на бирже выросла на треть, следует из данных торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. В последний торговый день года марка Аи-92 стоила 52 938 рублей за тонну, а Аи-95 — 56 111 рублей за тонну. Таким образом, с 29 декабря 2023 года по 28 декабря 2024-го цена на Аи-92 прибавила 33 процента, Аи-95 — 30 процентов.Подорожание отмечается и в сегменте дизельного топлива. Стоимость летнего топлива за год выросла на 2,2 процента — до 54 363 рублей за тонну, межсезонного — на 4,5 процента, до 55 844 рублей, зимнего — на десять процентов, до 70 216 рублей. Кроме того, мазут подорожал более чем в два раза — до 30 629 рублей за тонну. А цена на сжиженные углеводородные газы составила на закрытии последней торговой сессии года 18 202 рубля за тонну, снизившись за год на 25 процентов. По словам экспертов, на цены в этом году влияли среди прочего сложности с транспортировкой по железной дороге, незапланированный ремонт на нефтеперерабатывающих заводах и повышенный спрос на топливо из-за восстановления российского автомобильного рынка. При этом, по данным Минэнерго, в уходящем году нефтяники нарастили отгрузки дизтоплива на внутренний рынок почти на шесть процентов по сравнению с прошлым годом, а бензина — на два процента. Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в России планируется ввести новые мощности по выпуску бензина, и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. С декабря правительство досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более миллиона тонн в год. Но для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью) эмбарго продлили до 31 января 2025 года. Запрет на вывоз бензина за рубеж (кроме стран ЕАЭС) действовал с 1 марта этого года. В конце мая его сняли, а с августа возобновили. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.

https://ria.ru/20241227/benzin-1991632247.html

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цены на нефть, россия, александр новак, евразийский экономический союз, аи-92, аи-95, экономика