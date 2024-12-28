https://ria.ru/20241228/bayden-1991936812.html

Байден сожалеет об отказе от президентской гонки, пишет WP

Байден сожалеет об отказе от президентской гонки, пишет WP - РИА Новости, 28.12.2024

Байден сожалеет об отказе от президентской гонки, пишет WP

Президент США Джо Байден выразил сожаление о своем решении не участвовать в президентской гонке 2024 года, считая, что все-таки смог бы одержать победу над... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T23:10:00+03:00

2024-12-28T23:10:00+03:00

2024-12-28T23:10:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил сожаление о своем решении не участвовать в президентской гонке 2024 года, считая, что все-таки смог бы одержать победу над республиканцем Дональдом Трампом, пишет в субботу газета Washington Post. По данным издания, такое признание Байден сделал в частных беседах с приближенными, попутно озвучивая вывод том, что его президентство не смогло преодолеть раскол в обществе, который усилился после прихода Трампа к власти. Байден надеялся, что демонстрация стабильной работы традиционных демократических институтов вернет доверие избирателей, однако это, как отмечает газета, не оправдало его ожиданий. Одной из ключевых проблем для Байдена, как следует из статьи, стало то, что его стиль управления не всегда соответствовал реалиям современной политики. Конгрессмен Джеймс Клайберн, сыгравший важную роль в победе Байдена в 2020 году, в этом году сказал ему прямо: "Ваш стиль не соответствует нынешней политической среде". Это мнение разделили и другие демократы, которые выражали обеспокоенность из-за слабости позиции Байдена в начале его предвыборной кампании. Важной частью президентства Байдена, отмечает WP, стали его усилия по продвижению демократических ценностей и преодолению угроз авторитаризма. В преддверии выборов 2024 года он сделал защиту демократии центральной темой своей кампании, несмотря на призывы сосредоточиться на экономических вопросах. Этот выбор вызвал неоднозначную реакцию: одни оценили его принципиальность, другие сочли, что он упустил возможность говорить о более насущных проблемах, указывает авторитетное издание. Газета также отмечает, что Байден, несмотря на личные и политические разногласия с Трампом, стремится обеспечить плавную передачу власти. После поражения демократов на выборах Байден провел почти два часа в беседе с Трампом, обсуждая вопросы, значимые для нового срока своего преемника. Президент наряду с этим поручил своей команде предоставить администрации Трампа всю необходимую информацию для эффективного старта. Завершение президентского срока Байдена и его участие в инаугурации Трампа 20 января станут финальным аккордом его политической карьеры, подчеркивает Washington Post, добавляя, что сам Трамп четыре года назад отказался присутствовать на инаугурации Байдена.

https://ria.ru/20241228/pomosch-1991783932.html

https://ria.ru/20241226/bayden-1991536437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп