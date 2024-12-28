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Маск заявил, что Байден почти весь срок у власти провел в отпуске - РИА Новости, 28.12.2024
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10:51 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/bayden-1991806517.html
Маск заявил, что Байден почти весь срок у власти провел в отпуске
Маск заявил, что Байден почти весь срок у власти провел в отпуске - РИА Новости, 28.12.2024
Маск заявил, что Байден почти весь срок у власти провел в отпуске
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что действующий президент США Джо Байден почти весь свой срок у власти провел в отпуске. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T10:51:00+03:00
2024-12-28T10:51:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что действующий президент США Джо Байден почти весь свой срок у власти провел в отпуске. Миллиардер прокомментировал публикацию в соцсети X, в которой говорится, что Байден провел в отпуске 570 дней, что составляет 40% от его президентского срока. "На самом деле около 100%", - написал Маск. Сомнения в том, что Байден продолжает руководить страной, стали с новой силой звучать после того, как он объявил о выходе из борьбы за пост президента США, количество его публичных мероприятий значительно уменьшилось, а выходные удлинились.
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в мире, сша, джо байден, илон маск
В мире, США, Джо Байден, Илон Маск
Маск заявил, что Байден почти весь срок у власти провел в отпуске

Маск: Байден около 100% своего президентского срока провел в отпуске

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден с семьей у самолета
Президент США Джо Байден с семьей у самолета - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден с семьей у самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что действующий президент США Джо Байден почти весь свой срок у власти провел в отпуске.
Миллиардер прокомментировал публикацию в соцсети X, в которой говорится, что Байден провел в отпуске 570 дней, что составляет 40% от его президентского срока.
"На самом деле около 100%", - написал Маск.
Сомнения в том, что Байден продолжает руководить страной, стали с новой силой звучать после того, как он объявил о выходе из борьбы за пост президента США, количество его публичных мероприятий значительно уменьшилось, а выходные удлинились.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Маск задался вопросом, жив ли Байден
20 декабря, 20:16
 
В миреСШАДжо БайденИлон Маск
 
 
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