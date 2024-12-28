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Байден планирует направить Украине новый пакет военной помощи, пишут СМИ - РИА Новости, 28.12.2024
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00:15 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/bajden-1991775254.html
Байден планирует направить Украине новый пакет военной помощи, пишут СМИ
Байден планирует направить Украине новый пакет военной помощи, пишут СМИ - РИА Новости, 28.12.2024
Байден планирует направить Украине новый пакет военной помощи, пишут СМИ
Администрация президента США Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T00:15:00+03:00
2024-12-28T00:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе, передает агентство AP со ссылкой на неназванных чиновников. Пакет помощи включает "значительное число боеприпасов", в том числе для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, уточнили источники. Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря. Чиновники, беседовавшие с агентством на условиях анонимности, подчеркнули, что цель уходящей администрации – отправить как можно больше военной помощи Киеву до завершения президентского срока Байдена 20 января 2025 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241227/spg-1991763777.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
Байден планирует направить Украине новый пакет военной помощи, пишут СМИ

AP: США перед уходом Байдена с поста отправят Киеву 1,25 миллиарда долларов

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе, передает агентство AP со ссылкой на неназванных чиновников.
Пакет помощи включает "значительное число боеприпасов", в том числе для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, уточнили источники.
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Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря. Чиновники, беседовавшие с агентством на условиях анонимности, подчеркнули, что цель уходящей администрации – отправить как можно больше военной помощи Киеву до завершения президентского срока Байдена 20 января 2025 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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