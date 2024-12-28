https://ria.ru/20241228/bajden-1991775254.html
Байден планирует направить Украине новый пакет военной помощи, пишут СМИ
Байден планирует направить Украине новый пакет военной помощи, пишут СМИ - РИА Новости, 28.12.2024
Байден планирует направить Украине новый пакет военной помощи, пишут СМИ
Администрация президента США Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T00:15:00+03:00
2024-12-28T00:15:00+03:00
2024-12-28T00:15:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
джо байден
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886261071_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_519a25632e06a5c53ee98405978ee042.jpg
ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе, передает агентство AP со ссылкой на неназванных чиновников. Пакет помощи включает "значительное число боеприпасов", в том числе для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, уточнили источники. Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря. Чиновники, беседовавшие с агентством на условиях анонимности, подчеркнули, что цель уходящей администрации – отправить как можно больше военной помощи Киеву до завершения президентского срока Байдена 20 января 2025 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241227/spg-1991763777.html
https://ria.ru/20241227/dollar-1991731773.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886261071_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3c7a73c7ca904316e37616fc6c659131.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
Байден планирует направить Украине новый пакет военной помощи, пишут СМИ
AP: США перед уходом Байдена с поста отправят Киеву 1,25 миллиарда долларов