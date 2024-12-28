https://ria.ru/20241228/azerbaydzhan-1991858918.html

Азербайджан изменит правила временного пребывания для россиян

Азербайджан изменит правила временного пребывания для россиян - РИА Новости, 28.12.2024

Азербайджан изменит правила временного пребывания для россиян

Власти Азербайджана намерены внести изменения в правила временного пребывания граждан России на своей территории, заявил глава пресс-службы МИД республики Айхан РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:48:00+03:00

2024-12-28T13:48:00+03:00

2024-12-28T15:12:00+03:00

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БАКУ, 28 дек — РИА Новости. Власти Азербайджана намерены внести изменения в правила временного пребывания граждан России на своей территории, заявил глава пресс-службы МИД республики Айхан Гаджизаде."Новые правила, применяемые российской стороной, и ужесточение требований, связанных со сроками пребывания в стране, рассматриваются в первую очередь в контексте прав граждан Азербайджана. Как и во всех внешнеполитических вопросах, азербайджанская сторона в вопросах временного пребывания и миграции будет исходить из принципов паритета и взаимности", — сказал он.По словам Гаджизаде, эти меры Баку введет в ближайшие дни.С 1 января изменятся правила пребывания в России иностранцев, приезжающих без виз. Так, сокращается срок, в течение которого они могут находиться в стране. Теперь он будет составлять 90 дней в течение года (сейчас этот срок равен 90 дням в течение 180 дней).

https://ria.ru/20241128/germaniya-1986126430.html

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