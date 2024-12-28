https://ria.ru/20241228/atacms-1991777568.html

В США раскрыли, сколько ATACMS осталось у Киева

В США раскрыли, сколько ATACMS осталось у Киева - РИА Новости, 28.12.2024

В США раскрыли, сколько ATACMS осталось у Киева

У ВСУ имелось всего несколько десятков ракет ATACMS на момент разрешения на удары вглубь России и не было возможности нарастить их количество впоследствии,... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T01:10:00+03:00

2024-12-28T01:10:00+03:00

2024-12-28T01:10:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. У ВСУ имелось всего несколько десятков ракет ATACMS на момент разрешения на удары вглубь России и не было возможности нарастить их количество впоследствии, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников."На тот момент у Украины оставалось всего лишь "несколько десятков ракет" — возможно, около 50. <...> И не было шансов получить больше. Ограниченные американские запасы уже были распределены для развертывания на Ближнем Востоке и в Азии", — говорится в статье.Кроме того, как добавили в издании, американские дальнобойные ракеты не смогли оказать влияния на ход боевых действий на Украине. ATACMS повторили судьбу РСЗО HIMARS, истребителей F-16 и других западных вооружений, которые запрашивал Киев."Ни один вид оружия не стал серебряной пулей", — резюмируется в материалеВ середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.Позднее 21 ноября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что считает плохим решение Байдена и может отменить его после вступления в должность.

https://ria.ru/20241220/shrayver-1990311765.html

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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины