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Депутаты обратятся в ГП из-за аукциона в поддержку Украины - РИА Новости, 28.12.2024
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14:58 28.12.2024 (обновлено: 19:43 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/artisty-1991872212.html
Депутаты обратятся в ГП из-за аукциона в поддержку Украины
Депутаты обратятся в ГП из-за аукциона в поддержку Украины - РИА Новости, 28.12.2024
Депутаты обратятся в ГП из-за аукциона в поддержку Украины
Депутаты Госдумы направят обращение в Генпрокуратуру для привлечения к ответственности бежавших из России артистов, запустивших аукцион в поддержку Украины,... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:58:00+03:00
2024-12-28T19:43:00+03:00
россия
украина
василий пискарев
госдума рф
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы направят обращение в Генпрокуратуру для привлечения к ответственности бежавших из России артистов, запустивших аукцион в поддержку Украины, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. По словам депутата, 50 деятелей культуры (музыканты, писатели, актеры, художники, журналисты), бежавшие из России с началом СВО, запустили вчера двухнедельный аукцион с более чем 100 лотами в поддержку Украины. Он отметил, что мероприятие проводится при поддержке американцев. "В данном случае это яркий пример, подтверждающий необходимость принятия закона о спецсчетах для иноагентов, подписанного сегодня президентом России. С учетом участия указанных российских граждан в проекте нежелательных НПО направим обращение в Генеральную прокуратуру России для привлечения их к установленной законом ответственности", — написал он в своем Telegram-канале. Парламентарий добавил, что среди участников акции более 25 иноагентов, в том числе группа "Би-2"*, Noize MC*, Борис Гребенщиков*, Монеточка*, Татьяна Лазарева* и несколько нежелательных в России организаций ("Медуза"**, "Дождь"**). "По заявлению американского оператора мероприятия данный проект, используя искусство, помимо сбора средств, направлен на распространение антироссийской пропаганды", — добавил он.* Лицо, признанное иноагентом на территории России.** Организация, признанная нежелательной на территории России.
https://ria.ru/20240423/znamenitosti-1941493923.html
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россия, украина, василий пискарев, госдума рф, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Украина, Василий Пискарев, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Депутаты обратятся в ГП из-за аукциона в поддержку Украины

Пискарев потребовал наказать артистов, запустивших аукцион в поддержку Украины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной думы
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы направят обращение в Генпрокуратуру для привлечения к ответственности бежавших из России артистов, запустивших аукцион в поддержку Украины, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
По словам депутата, 50 деятелей культуры (музыканты, писатели, актеры, художники, журналисты), бежавшие из России с началом СВО, запустили вчера двухнедельный аукцион с более чем 100 лотами в поддержку Украины. Он отметил, что мероприятие проводится при поддержке американцев.
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"В данном случае это яркий пример, подтверждающий необходимость принятия закона о спецсчетах для иноагентов, подписанного сегодня президентом России. С учетом участия указанных российских граждан в проекте нежелательных НПО направим обращение в Генеральную прокуратуру России для привлечения их к установленной законом ответственности", — написал он в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что среди участников акции более 25 иноагентов, в том числе группа "Би-2"*, Noize MC*, Борис Гребенщиков*, Монеточка*, Татьяна Лазарева* и несколько нежелательных в России организаций ("Медуза"**, "Дождь"**).
"По заявлению американского оператора мероприятия данный проект, используя искусство, помимо сбора средств, направлен на распространение антироссийской пропаганды", — добавил он.
* Лицо, признанное иноагентом на территории России.
** Организация, признанная нежелательной на территории России.
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РоссияУкраинаВасилий ПискаревГосдума РФГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
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