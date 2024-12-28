https://ria.ru/20241228/artisty-1991872212.html

Депутаты обратятся в ГП из-за аукциона в поддержку Украины

Депутаты обратятся в ГП из-за аукциона в поддержку Украины - РИА Новости, 28.12.2024

Депутаты обратятся в ГП из-за аукциона в поддержку Украины

Депутаты Госдумы направят обращение в Генпрокуратуру для привлечения к ответственности бежавших из России артистов, запустивших аукцион в поддержку Украины,... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:58:00+03:00

2024-12-28T14:58:00+03:00

2024-12-28T19:43:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы направят обращение в Генпрокуратуру для привлечения к ответственности бежавших из России артистов, запустивших аукцион в поддержку Украины, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. По словам депутата, 50 деятелей культуры (музыканты, писатели, актеры, художники, журналисты), бежавшие из России с началом СВО, запустили вчера двухнедельный аукцион с более чем 100 лотами в поддержку Украины. Он отметил, что мероприятие проводится при поддержке американцев. "В данном случае это яркий пример, подтверждающий необходимость принятия закона о спецсчетах для иноагентов, подписанного сегодня президентом России. С учетом участия указанных российских граждан в проекте нежелательных НПО направим обращение в Генеральную прокуратуру России для привлечения их к установленной законом ответственности", — написал он в своем Telegram-канале. Парламентарий добавил, что среди участников акции более 25 иноагентов, в том числе группа "Би-2"*, Noize MC*, Борис Гребенщиков*, Монеточка*, Татьяна Лазарева* и несколько нежелательных в России организаций ("Медуза"**, "Дождь"**). "По заявлению американского оператора мероприятия данный проект, используя искусство, помимо сбора средств, направлен на распространение антироссийской пропаганды", — добавил он.* Лицо, признанное иноагентом на территории России.** Организация, признанная нежелательной на территории России.

https://ria.ru/20240423/znamenitosti-1941493923.html

https://ria.ru/20241117/inoagenty-1984163670.html

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россия, украина, василий пискарев, госдума рф, генеральная прокуратура рф, общество