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В Тверской области арестовали отца, подозреваемого в убийстве четырех детей - РИА Новости, 28.12.2024
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17:40 28.12.2024 (обновлено: 20:37 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/arest-1991903255.html
В Тверской области арестовали отца, подозреваемого в убийстве четырех детей
В Тверской области арестовали отца, подозреваемого в убийстве четырех детей - РИА Новости, 28.12.2024
В Тверской области арестовали отца, подозреваемого в убийстве четырех детей
Суд в Тверской области арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве четверых собственных детей, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T17:40:00+03:00
2024-12-28T20:37:00+03:00
происшествия
россия
заволжский район
тверь
тверская область
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РЯЗАНЬ, 28 дек — РИА Новости. Суд в Тверской области арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве четверых собственных детей, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.&quot;В ходе выездного судебного заседания в медицинском учреждении, куда был ранее доставлен подозреваемый в убийстве своих малолетних детей, последнему с учетом позиции прокуратуры Заволжского района города Твери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу&quot;, — говорится в публикации.Инцидент произошел в частном доме СНТ "Межурка" в Калининском муниципальном округе. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, детей, которые спали на первом этаже, зарезал отец. Мужчина пытался покончить с собой, сейчас он находится в реанимации. Всего в семье шестеро детей, двое из них спали отдельно.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Региональное управление СК России подтвердило, что в преступлении подозревают отца семейства.
https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991883914.html
россия
заволжский район
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происшествия, россия, заволжский район, тверь, тверская область
Происшествия, Россия, Заволжский район, Тверь, Тверская область
В Тверской области арестовали отца, подозреваемого в убийстве четырех детей

Суд в Тверской области арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве своих детей

© Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской областиСотрудник СК России на месте убийства четверых детей в Тверской области
Сотрудник СК России на месте убийства четверых детей в Тверской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области
Сотрудник СК России на месте убийства четверых детей в Тверской области
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РЯЗАНЬ, 28 дек — РИА Новости. Суд в Тверской области арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве четверых собственных детей, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
«

"В ходе выездного судебного заседания в медицинском учреждении, куда был ранее доставлен подозреваемый в убийстве своих малолетних детей, последнему с учетом позиции прокуратуры Заволжского района города Твери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в публикации.

Инцидент произошел в частном доме СНТ "Межурка" в Калининском муниципальном округе. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, детей, которые спали на первом этаже, зарезал отец. Мужчина пытался покончить с собой, сейчас он находится в реанимации. Всего в семье шестеро детей, двое из них спали отдельно.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Региональное управление СК России подтвердило, что в преступлении подозревают отца семейства.
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