В Тверской области арестовали отца, подозреваемого в убийстве четырех детей
Суд в Тверской области арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве своих детей
© Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской областиСотрудник СК России на месте убийства четверых детей в Тверской области
© Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области
Сотрудник СК России на месте убийства четверых детей в Тверской области
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РЯЗАНЬ, 28 дек — РИА Новости. Суд в Тверской области арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве четверых собственных детей, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
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"В ходе выездного судебного заседания в медицинском учреждении, куда был ранее доставлен подозреваемый в убийстве своих малолетних детей, последнему с учетом позиции прокуратуры Заволжского района города Твери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в публикации.
Инцидент произошел в частном доме СНТ "Межурка" в Калининском муниципальном округе. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, детей, которые спали на первом этаже, зарезал отец. Мужчина пытался покончить с собой, сейчас он находится в реанимации. Всего в семье шестеро детей, двое из них спали отдельно.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Региональное управление СК России подтвердило, что в преступлении подозревают отца семейства.