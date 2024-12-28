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В Тверской области арестовали отца, подозреваемого в убийстве четырех детей

В Тверской области арестовали отца, подозреваемого в убийстве четырех детей - РИА Новости, 28.12.2024

В Тверской области арестовали отца, подозреваемого в убийстве четырех детей

Суд в Тверской области арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве четверых собственных детей, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T17:40:00+03:00

2024-12-28T17:40:00+03:00

2024-12-28T20:37:00+03:00

происшествия

россия

заволжский район

тверь

тверская область

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РЯЗАНЬ, 28 дек — РИА Новости. Суд в Тверской области арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве четверых собственных детей, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале."В ходе выездного судебного заседания в медицинском учреждении, куда был ранее доставлен подозреваемый в убийстве своих малолетних детей, последнему с учетом позиции прокуратуры Заволжского района города Твери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в публикации.Инцидент произошел в частном доме СНТ "Межурка" в Калининском муниципальном округе. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, детей, которые спали на первом этаже, зарезал отец. Мужчина пытался покончить с собой, сейчас он находится в реанимации. Всего в семье шестеро детей, двое из них спали отдельно.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Региональное управление СК России подтвердило, что в преступлении подозревают отца семейства.

https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991883914.html

россия

заволжский район

тверь

тверская область

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происшествия, россия, заволжский район, тверь, тверская область