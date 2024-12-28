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Следствие попросило суд продлить арест жене экс-мэра Сочи - РИА Новости, 28.12.2024
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05:27 28.12.2024 (обновлено: 05:30 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/arest-1991785561.html
Следствие попросило суд продлить арест жене экс-мэра Сочи
Следствие попросило суд продлить арест жене экс-мэра Сочи - РИА Новости, 28.12.2024
Следствие попросило суд продлить арест жене экс-мэра Сочи
Следствие просит Мещанский суд Москвы продлить срок домашнего ареста супруге бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янине, сообщили РИА... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T05:27:00+03:00
2024-12-28T05:30:00+03:00
сочи
происшествия
краснодарский край
алексей копайгородский
иван миронов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Следствие просит Мещанский суд Москвы продлить срок домашнего ареста супруге бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янине, сообщили РИА Новости в суде."Судебное заседание назначено на 9 января в 9:00", - сказали в суде.Копайгородскую задержали после допроса в МВД и предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину она не признает.Алексея Копайгородского столичный суд заключил под стражу 25 сентября. Он также отвергает предъявленное ему обвинение. Бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.Кроме того, в отношении супругов возбудили второе уголовное дело.Как сообщалось на сайте МВД России, Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей.По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении. Адвокат супругов Иван Миронов рассказал РИА Новости, что им в настоящее время не предъявляли обвинение и не проводили следственных действий.Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
https://realty.ria.ru/20241114/kopajgorodskie-1983771365.html
https://ria.ru/20240926/sochi-1974892043.html
сочи
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сочи, происшествия, краснодарский край, алексей копайгородский, иван миронов
Сочи, Происшествия, Краснодарский край, Алексей Копайгородский, Иван Миронов
Следствие попросило суд продлить арест жене экс-мэра Сочи

Следствие попросило суд продлить домашнего арест жене экс-мэра Сочи

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Следствие просит Мещанский суд Москвы продлить срок домашнего ареста супруге бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янине, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 9 января в 9:00", - сказали в суде.
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
По делу Копайгородских арестовано более 30 объектов недвижимости
14 ноября, 16:18
Копайгородскую задержали после допроса в МВД и предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину она не признает.
Алексея Копайгородского столичный суд заключил под стражу 25 сентября. Он также отвергает предъявленное ему обвинение. Бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Кроме того, в отношении супругов возбудили второе уголовное дело.
Как сообщалось на сайте МВД России, Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей.
По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении. Адвокат супругов Иван Миронов рассказал РИА Новости, что им в настоящее время не предъявляли обвинение и не проводили следственных действий.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Политсовет Сочинского отделения ЕР приостановил членство Копайгородского
26 сентября, 16:15
 
СочиПроисшествияКраснодарский крайАлексей КопайгородскийИван Миронов
 
 
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