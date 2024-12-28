https://ria.ru/20241228/arest-1991780740.html

Экс-мэру дагестанского Избербаша продлили арест

Экс-мэру дагестанского Избербаша продлили арест - РИА Новости, 28.12.2024

Экс-мэру дагестанского Избербаша продлили арест

Арест бывшему мэру дагестанского Избербаша Магомеду Исакову, подозреваемому в получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей, продлен на два месяца, сообщила... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T02:36:00+03:00

2024-12-28T02:36:00+03:00

2024-12-28T02:36:00+03:00

происшествия

избербаш

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 28 дек - РИА Новости. Арест бывшему мэру дагестанского Избербаша Магомеду Исакову, подозреваемому в получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей, продлен на два месяца, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева. "Советский районный суд Махачкалы продлил в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 27 февраля 2025 года", – сообщила собеседница агентства. Исаков был задержан и арестован в начале октября, будучи действующим главой Избербаша. По версии следствия, в 2019 году градоначальник получил взятку в общей сумме 3,9 миллиона рублей от застройщика за невоспрепятствование строительству многоквартирного дома на земельном участке в черте города.

https://ria.ru/20241227/vzyatki-1991585134.html

избербаш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, избербаш, махачкала