https://ria.ru/20241228/arest-1991780740.html
Экс-мэру дагестанского Избербаша продлили арест
Экс-мэру дагестанского Избербаша продлили арест - РИА Новости, 28.12.2024
Экс-мэру дагестанского Избербаша продлили арест
Арест бывшему мэру дагестанского Избербаша Магомеду Исакову, подозреваемому в получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей, продлен на два месяца, сообщила... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T02:36:00+03:00
2024-12-28T02:36:00+03:00
2024-12-28T02:36:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 28 дек - РИА Новости. Арест бывшему мэру дагестанского Избербаша Магомеду Исакову, подозреваемому в получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей, продлен на два месяца, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева. "Советский районный суд Махачкалы продлил в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 27 февраля 2025 года", – сообщила собеседница агентства. Исаков был задержан и арестован в начале октября, будучи действующим главой Избербаша. По версии следствия, в 2019 году градоначальник получил взятку в общей сумме 3,9 миллиона рублей от застройщика за невоспрепятствование строительству многоквартирного дома на земельном участке в черте города.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, избербаш, махачкала
Происшествия, Избербаш, Махачкала
Экс-мэру дагестанского Избербаша продлили арест
Арест экс-мэра Избербаша Исакова по делу о взятке продлили на два месяца