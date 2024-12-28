https://ria.ru/20241228/alfa-lizing-1991905467.html

ГК "Альфа-Лизинг" начала прием заявок по льготной программе 2025 года

ГК "Альфа-Лизинг" начала прием заявок по льготной программе 2025 года - РИА Новости, 28.12.2024

ГК "Альфа-Лизинг" начала прием заявок по льготной программе 2025 года

ГК "Альфа-Лизинг" начала принимать заявки на колесную технику российского производства по программе льготного лизинга Минпромторга России 2025 года, благодаря... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T18:02:00+03:00

2024-12-28T18:02:00+03:00

2024-12-28T18:12:00+03:00

россия

альфа-лизинг

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ГК "Альфа-Лизинг" начала принимать заявки на колесную технику российского производства по программе льготного лизинга Минпромторга России 2025 года, благодаря чему клиенты смогут приобрести ее со скидкой до 35% на первоначальный взнос, сообщает компания.Минпромторг России в декабре 2024 года продлил действие программы льготного лизинга на 2025 год. Размер субсидий, предусмотренных для поддержки бизнеса в обновлении автопарков, в следующем году составит 27 миллиардов рублей. "Альфа-Лизинг" участвовал в программе льготного лизинга в текущем году и продлил свое участие на 2025 год.В рамках программы субсидирования клиенты "Альфа-Лизинга" могут приобрести новые легковые, коммерческие и грузовые автомобили Лада, ГАЗ, КамАЗ, электромобили и другие транспортные средства российского производства со скидками.Скидка в размере до 10% (но не более 500 тысяч рублей на одно транспортное средство) распространяется на грузовые, коммерческие и легковые автомобили. Скидка до 10% (но не более 850 тысяч рублей) предлагается на седельные тягачи категории N3, и до 20% (но не более 2 миллионов рублей) - на туристические автобусы категории M3, класс III, с количеством мест 35 и более. Скидка до 35% (но не более 925 тысяч рублей) действует на электромобили.Кроме того, каждый клиент может оформить в лизинг несколько единиц колесной техники - количество договоров не ограничивается.Воспользоваться субсидией от государства при покупке в лизинг колесной техники могут представители малого и среднего бизнеса, подходящие под критерии по прибыли и численности сотрудников (за год - до 2 миллиардов рублей и до 250 штатных единиц), индивидуальные предприниматели, крупный бизнес из определенных отраслей (сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность), государственные и муниципальные организации (отрасли здравоохранения, образования и коммунальных услуг).Перечень колесной техники, которую можно приобрести с помощью субсидии, достаточно широкий. Например, до 10% стоимости компенсирует государство при оформлении в льготный лизинг автомобилей Лада, Соллерс (за исключением ST6), КАВЗ, Москвич, ПАЗ, УАЗ, до 35% - Evolute ("Эволют") I-pro ("Ай-про"), i-JOY ("Ай-ДЖОЙ"), i-SKY ("Ай-СКАЙ"), I-JET ("Ай-ДЖЕТ"), Москвич 3е.Преимуществами лизинговых договоров на приобретение колесной техники в "Альфа-Лизинге" являются возможность выбора размера первоначального взноса - от 0% до 49% стоимости ТС с учетом субсидии, а также минимум документов для экспресс-одобрения, которое занимает около двух часов."Принять участие в программе льготного субсидирования лизинговых сделок на колесную технику могут все представители бизнеса, вне зависимости от его масштаба. Приобрести в лизинг с господдержкой можно будет только транспортные средства 2025 года производства, а для представителей сферы индивидуальных пассажирских перевозок необходимо наличие ОСАГО с отметкой "Такси", - отмечает руководитель отдела госрегулирования и корпоративного контроля ГК Альфа-Лизинг Мария Абалакова.Реклама, ООО "Альфамобиль", erid: F7NfYUJCUneP5Vt4vG8k

https://ria.ru/20241225/alfa-lizing-1991209783.html

https://ria.ru/20241220/avtomobili-1990447973.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, альфа-лизинг, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)