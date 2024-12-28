Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Бельгии прокомментировал заморозку российских активов - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/aktivy-1991836010.html
Посол России в Бельгии прокомментировал заморозку российских активов
Посол России в Бельгии прокомментировал заморозку российских активов - РИА Новости, 28.12.2024
Посол России в Бельгии прокомментировал заморозку российских активов
Суды Бельгии рассматривают иски частных инверторов из России, средства которых оказались "заморожены" в этой стране и выносят отдельные положительные решения по РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:54:00+03:00
2024-12-28T12:54:00+03:00
россия
бельгия
украина
александр токовинин
сергей лавров
евросоюз
g7
euroclear
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27106/14/271061475_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_e577e4f72fef44894689101e65200415.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Суды Бельгии рассматривают иски частных инверторов из России, средства которых оказались "заморожены" в этой стране и выносят отдельные положительные решения по разблокированию активов частных лиц и компаний, но это не касается суверенных авуаров РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, комментируя замораживание российских активов на территории Евросоюза, львиная доля которых находится в депозитарии "Евроклир". "Бельгийские суды занимаются делами, которые касаются частных лиц, физических и юридических, которые не охвачены санкциями. Есть определённые позитивные решения, но это не касается суверенных активов России, которые заблокированы в "Евроклире", - пояснил российский дипломат. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе "Euroclear" - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
https://ria.ru/20241228/biznes-1991823672.html
https://ria.ru/20241228/posol-1991827933.html
россия
бельгия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27106/14/271061475_1:0:500:374_1920x0_80_0_0_dceccb3a93d09ddf8597fcb5157c6433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бельгия, украина, александр токовинин, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear
Россия, Бельгия, Украина, Александр Токовинин, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear
Посол России в Бельгии прокомментировал заморозку российских активов

Посол Токовинин: суды Бельгии рассматривают иски частных инверторов из России

© Flickr / fdecomiteБельгийский флаг
Бельгийский флаг - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Flickr / fdecomite
Бельгийский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Суды Бельгии рассматривают иски частных инверторов из России, средства которых оказались "заморожены" в этой стране и выносят отдельные положительные решения по разблокированию активов частных лиц и компаний, но это не касается суверенных авуаров РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, комментируя замораживание российских активов на территории Евросоюза, львиная доля которых находится в депозитарии "Евроклир".
"Бельгийские суды занимаются делами, которые касаются частных лиц, физических и юридических, которые не охвачены санкциями. Есть определённые позитивные решения, но это не касается суверенных активов России, которые заблокированы в "Евроклире", - пояснил российский дипломат.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Бельгийский бизнес хочет восстановить отношения с Россией, заявил посол
Вчера, 12:00
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе "Euroclear" - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Посол России в Бельгии назвал заморозку российских активов в ЕС воровством
Вчера, 12:24
 
РоссияБельгияУкраинаАлександр ТоковининСергей ЛавровЕвросоюзG7Euroclear
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала