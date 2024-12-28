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Посол России в Бельгии прокомментировал заморозку российских активов
Посол России в Бельгии прокомментировал заморозку российских активов - РИА Новости, 28.12.2024
Посол России в Бельгии прокомментировал заморозку российских активов
Суды Бельгии рассматривают иски частных инверторов из России, средства которых оказались "заморожены" в этой стране и выносят отдельные положительные решения по РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:54:00+03:00
2024-12-28T12:54:00+03:00
2024-12-28T12:54:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Суды Бельгии рассматривают иски частных инверторов из России, средства которых оказались "заморожены" в этой стране и выносят отдельные положительные решения по разблокированию активов частных лиц и компаний, но это не касается суверенных авуаров РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, комментируя замораживание российских активов на территории Евросоюза, львиная доля которых находится в депозитарии "Евроклир". "Бельгийские суды занимаются делами, которые касаются частных лиц, физических и юридических, которые не охвачены санкциями. Есть определённые позитивные решения, но это не касается суверенных активов России, которые заблокированы в "Евроклире", - пояснил российский дипломат. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе "Euroclear" - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
https://ria.ru/20241228/biznes-1991823672.html
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россия, бельгия, украина, александр токовинин, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear
Россия, Бельгия, Украина, Александр Токовинин, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear
Посол России в Бельгии прокомментировал заморозку российских активов
Посол Токовинин: суды Бельгии рассматривают иски частных инверторов из России