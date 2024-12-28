https://ria.ru/20241228/agent-1991797958.html

Агент показал, где была бомба для подрыва военблогера и офицера Минобороны

Агент показал, где была бомба для подрыва военблогера и офицера Минобороны - РИА Новости, 28.12.2024

Агент показал, где была бомба для подрыва военблогера и офицера Минобороны

Задержанный украинский агент рассказал, где находилась бомба для планировавшегося подрыва военного блогера и офицера Минобороны, соответствующее видео показала... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T09:28:00+03:00

2024-12-28T09:28:00+03:00

2024-12-28T09:55:00+03:00

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

гур минобороны украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Задержанный украинский агент рассказал, где находилась бомба для планировавшегося подрыва военного блогера и офицера Минобороны, соответствующее видео показала ФСБ России. Ранее в субботу в спецслужбе сообщили о предотвращении планировавшихся украинскими спецслужбами терактов против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ и военного блогера, освещающего СВО. "В этом доме в мастерской за гаражом находится взрывное устройство. Справа под верстаком стоит ведро, в ведре мешок, в мешке пакет кошачьего наполнителя. В наполнителе закопано устройство", - сказал задержанный.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с украинским агентом, планировавшим подрыв военного блогера и офицера Минобороны Задержанный украинский агент рассказал, где находилась бомба для планировавшегося подрыва военного блогера и офицера Минобороны, свидетельствует видео ФСБ. 2024-12-28T09:28 true PT2M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, гур минобороны украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина