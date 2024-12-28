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Агент показал, где была бомба для подрыва военблогера и офицера Минобороны - РИА Новости, 28.12.2024
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09:28 28.12.2024 (обновлено: 09:55 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/agent-1991797958.html
Агент показал, где была бомба для подрыва военблогера и офицера Минобороны
Агент показал, где была бомба для подрыва военблогера и офицера Минобороны - РИА Новости, 28.12.2024
Агент показал, где была бомба для подрыва военблогера и офицера Минобороны
Задержанный украинский агент рассказал, где находилась бомба для планировавшегося подрыва военного блогера и офицера Минобороны, соответствующее видео показала... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T09:28:00+03:00
2024-12-28T09:55:00+03:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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украина
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Задержанный украинский агент рассказал, где находилась бомба для планировавшегося подрыва военного блогера и офицера Минобороны, соответствующее видео показала ФСБ России. Ранее в субботу в спецслужбе сообщили о предотвращении планировавшихся украинскими спецслужбами терактов против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ и военного блогера, освещающего СВО. "В этом доме в мастерской за гаражом находится взрывное устройство. Справа под верстаком стоит ведро, в ведре мешок, в мешке пакет кошачьего наполнителя. В наполнителе закопано устройство", - сказал задержанный.
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96
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Кадры с украинским агентом, планировавшим подрыв военного блогера и офицера Минобороны
Задержанный украинский агент рассказал, где находилась бомба для планировавшегося подрыва военного блогера и офицера Минобороны, свидетельствует видео ФСБ.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, гур минобороны украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, ГУР Минобороны Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Агент показал, где была бомба для подрыва военблогера и офицера Минобороны

ФСБ: агент рассказал, где была бомба для подрыва военного блогера и офицера МО

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Задержанный украинский агент рассказал, где находилась бомба для планировавшегося подрыва военного блогера и офицера Минобороны, соответствующее видео показала ФСБ России.
Ранее в субботу в спецслужбе сообщили о предотвращении планировавшихся украинскими спецслужбами терактов против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ и военного блогера, освещающего СВО.
«
"В этом доме в мастерской за гаражом находится взрывное устройство. Справа под верстаком стоит ведро, в ведре мешок, в мешке пакет кошачьего наполнителя. В наполнителе закопано устройство", - сказал задержанный.
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьГУР Минобороны УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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