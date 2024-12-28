https://ria.ru/20241228/agent-1991797617.html
Украинский агент рассказал о сотрудничестве с ГУР
Украинский агент рассказал о сотрудничестве с ГУР - РИА Новости, 28.12.2024
Украинский агент рассказал о сотрудничестве с ГУР
Задержанный агент украинской военной разведки рассказал, как начал сотрудничать с ней для совершения терактов против российского военного блогера и... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T09:24:00+03:00
2024-12-28T09:24:00+03:00
2024-12-28T09:24:00+03:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
украина
гур минобороны украины
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Задержанный агент украинской военной разведки рассказал, как начал сотрудничать с ней для совершения терактов против российского военного блогера и высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ. Пресс-служба ФСБ сообщила, что предотвращены планировавшиеся украинскими спецслужбами теракты против высокопоставленного сотрудника МО РФ и военного блогера, освещающего СВО. "В Telegram-канале комментировал записи. Мне пришло сообщение от неизвестного человека, что готовы предложить работу на ГУР", - сказал задержанный, видео с признанием которого обнародовала ФСБ. "Я согласился. На меня вышли. Мой куратор, который был мне назначен, предложил мне приехать, забрать из тайника взрывное устройство", - добавил злоумышленник.
https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с украинским агентом, планировавшим подрыв военного блогера и офицера Минобороны
Задержанный украинский агент рассказал, где находилась бомба для планировавшегося подрыва военного блогера и офицера Минобороны, свидетельствует видео ФСБ.
2024-12-28T09:24
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, украина, гур минобороны украины
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Украина, ГУР Минобороны Украины
Украинский агент рассказал о сотрудничестве с ГУР
Украинский агент рассказал, как начал сотрудничать с ГУР для совершения терактов