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Украинский агент рассказал о сотрудничестве с ГУР - РИА Новости, 28.12.2024
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09:24 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/agent-1991797617.html
Украинский агент рассказал о сотрудничестве с ГУР
Украинский агент рассказал о сотрудничестве с ГУР - РИА Новости, 28.12.2024
Украинский агент рассказал о сотрудничестве с ГУР
Задержанный агент украинской военной разведки рассказал, как начал сотрудничать с ней для совершения терактов против российского военного блогера и... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T09:24:00+03:00
2024-12-28T09:24:00+03:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
украина
гур минобороны украины
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Задержанный агент украинской военной разведки рассказал, как начал сотрудничать с ней для совершения терактов против российского военного блогера и высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ. Пресс-служба ФСБ сообщила, что предотвращены планировавшиеся украинскими спецслужбами теракты против высокопоставленного сотрудника МО РФ и военного блогера, освещающего СВО. "В Telegram-канале комментировал записи. Мне пришло сообщение от неизвестного человека, что готовы предложить работу на ГУР", - сказал задержанный, видео с признанием которого обнародовала ФСБ. "Я согласился. На меня вышли. Мой куратор, который был мне назначен, предложил мне приехать, забрать из тайника взрывное устройство", - добавил злоумышленник.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Кадры с украинским агентом, планировавшим подрыв военного блогера и офицера Минобороны
Задержанный украинский агент рассказал, где находилась бомба для планировавшегося подрыва военного блогера и офицера Минобороны, свидетельствует видео ФСБ.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, украина, гур минобороны украины
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Украина, ГУР Минобороны Украины
Украинский агент рассказал о сотрудничестве с ГУР

Украинский агент рассказал, как начал сотрудничать с ГУР для совершения терактов

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Задержанный агент украинской военной разведки рассказал, как начал сотрудничать с ней для совершения терактов против российского военного блогера и высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ.
Пресс-служба ФСБ сообщила, что предотвращены планировавшиеся украинскими спецслужбами теракты против высокопоставленного сотрудника МО РФ и военного блогера, освещающего СВО.
«
"В Telegram-канале комментировал записи. Мне пришло сообщение от неизвестного человека, что готовы предложить работу на ГУР", - сказал задержанный, видео с признанием которого обнародовала ФСБ.
"Я согласился. На меня вышли. Мой куратор, который был мне назначен, предложил мне приехать, забрать из тайника взрывное устройство", - добавил злоумышленник.
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Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024 году
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьУкраинаГУР Минобороны Украины
 
 
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