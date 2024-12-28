https://ria.ru/20241228/agent-1991797617.html

Украинский агент рассказал о сотрудничестве с ГУР

Украинский агент рассказал о сотрудничестве с ГУР - РИА Новости, 28.12.2024

Украинский агент рассказал о сотрудничестве с ГУР

Задержанный агент украинской военной разведки рассказал, как начал сотрудничать с ней для совершения терактов против российского военного блогера и... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T09:24:00+03:00

2024-12-28T09:24:00+03:00

2024-12-28T09:24:00+03:00

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

украина

гур минобороны украины

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Задержанный агент украинской военной разведки рассказал, как начал сотрудничать с ней для совершения терактов против российского военного блогера и высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ. Пресс-служба ФСБ сообщила, что предотвращены планировавшиеся украинскими спецслужбами теракты против высокопоставленного сотрудника МО РФ и военного блогера, освещающего СВО. "В Telegram-канале комментировал записи. Мне пришло сообщение от неизвестного человека, что готовы предложить работу на ГУР", - сказал задержанный, видео с признанием которого обнародовала ФСБ. "Я согласился. На меня вышли. Мой куратор, который был мне назначен, предложил мне приехать, забрать из тайника взрывное устройство", - добавил злоумышленник.

https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html

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Ольга Фомченкова

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Кадры с украинским агентом, планировавшим подрыв военного блогера и офицера Минобороны Задержанный украинский агент рассказал, где находилась бомба для планировавшегося подрыва военного блогера и офицера Минобороны, свидетельствует видео ФСБ. 2024-12-28T09:24 true PT2M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, украина, гур минобороны украины