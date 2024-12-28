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Задержанный украинский агент рассказал о подготовке теракта против офицера
Задержанный украинский агент рассказал о подготовке теракта против офицера - РИА Новости, 28.12.2024
Задержанный украинский агент рассказал о подготовке теракта против офицера
Задержанный украинский агент рассказал, как собирался устроить теракт против высокопоставленного российского военнослужащего - по указанию Киева он должен был... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T09:07:00+03:00
2024-12-28T09:07:00+03:00
2024-12-28T09:17:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Задержанный украинский агент рассказал, как собирался устроить теракт против высокопоставленного российского военнослужащего - по указанию Киева он должен был взорвать автомобиль с ним.Ранее ФСБ сообщила о задержании гражданина России, который через Telegram установил связь с сотрудником украинской разведки, изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство (СВУ), закамуфлированное под музыкальную колонку, и намеревался с его помощью провести теракты против одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ и военного блогера, освещающего события спецоперации.В видеоролике, опубликованном ФСБ, задержанный рассказал, что сначала по заданию куратора должен был забрать из тайника взрывное устройство и заложить его под машину блогера или у ворот его дома. "Операция" была отменена после того, как злоумышленник заболел. При этом СВУ он продолжал хранить у себя в мастерской "до дальнейших распоряжений"."Также куратор мне предоставил новую цель для разведки. Необходимо было в Москве найти определённый автомобиль высокопоставленного военнослужащего. В дальнейшем планировалось его заминировать этим устройством", - сказал задержанный.
https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры с украинским агентом, планировавшим подрыв военного блогера и офицера Минобороны
Задержанный украинский агент рассказал, где находилась бомба для планировавшегося подрыва военного блогера и офицера Минобороны, свидетельствует видео ФСБ.
2024-12-28T09:07
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украина, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Украина, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Задержанный украинский агент рассказал о подготовке теракта против офицера
Украинский агент рассказал о сотрудничестве с ГУР с целью подрыва офицера ВС РФ