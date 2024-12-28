https://ria.ru/20241228/afganistan-1991933705.html

В МИД обеспокоились эскалацией на границе Афганистана с Пакистаном

В МИД обеспокоились эскалацией на границе Афганистана с Пакистаном - РИА Новости, 28.12.2024

В МИД обеспокоились эскалацией на границе Афганистана с Пакистаном

Москва обеспокоена напряжённостью на границе Афганистана и Пакистана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T21:59:00+03:00

2024-12-28T21:59:00+03:00

2024-12-28T22:00:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Москва обеспокоена напряжённостью на границе Афганистана и Пакистана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В Москве обеспокоены эскалацией напряженности на пакистано-афганской границе, где в результате перестрелок гибнут не только военнослужащие, но и гражданские лица. Призываем стороны к сдержанности и конструктивному диалогу, нацеленному на мирное разрешение всех разногласий", - говорится в заявлении на сайте ведомства.В минувший вторник Пакистан нанес авиаудары по уезду Бармаль в афганской провинции Пактика, в результате чего погибли 52 и были ранены 40 мирных жителей. Минобороны Афганистана тогда предупредило, что эти атаки не останутся без ответа.Позже новостной портал Ariana news со ссылкой на минобороны Афганистана сообщил, что подразделения афганской армии атаковали центры сосредоточения и опорные пункты армии Пакистана на пакистанской территории вдоль общей границы.

https://ria.ru/20241227/afganistan-1991576827.html

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